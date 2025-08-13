Завдали збитки державі на 33 млн грн. Генпрокурор оголосив про 28 підозр на Житомирщині

Під слідством – голова сільради, депутат, керівники підприємств та місцеві чиновники

Органи прокуратури в Житомирській області оголосили 28 підозр за оборудки, що завдали збитків держави більш ніж на 33 млн грн. Серед підозрюваних голова однієї з сільрад, депутат, керівники державних та комунальних установ, підрядники, посадові особи місцевої влади. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Земля, бюджети, майно громад — нічого святого для тих, хто звик грабувати", — відзначив Генпрокурор.

Він навів декілька прикладів найбільш зухвалих схем.

Земельні схеми:

Колишній керівник філії Держземагентства та керівники колективних сільгосппідприємств заволоділи 152 земельними ділянками у Малинській та Чоповицькій громадах — 1747 га.

Начальник відділу Оліївської сільради незаконно передав 3,5 га земель.

Голова Головківської сільради внесла фальшиві відомості до договору оренди 100 га.

Неправомірні вигоди:

Посадовець Малинської міськради вимагав гроші за "невтручання" в роботу підприємця.

До суду скеровано справу щодо заступників директора приватної фірми та в.о. директора держпідприємства, які отримали 1,4 млн грн за безперешкодне користування понад 300 га землі.

Дерибан бюджету:

Ремонти, закупівлі електроенергії, реконструкції дитсадка, фіктивні виплати за лікування пацієнтів, фіктивне працевлаштування — схеми працювали у школах, лікарнях, комунальних підприємствах.

Деклараційна "амнезія":

Депутат Житомирської міськради "забув" задекларувати майно на кілька мільйонів.

Загалом:

33,1 млн грн — збитки бюджету;

4,9 млн грн — незадеклароване майно;

0,4 млн грн — легалізовані незаконно отримані кошти.

"Принцип один: привілеїв чи винятків немає. Закон — один для всіх", — підкреслив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.