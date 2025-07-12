Европейские правительства инвестируют в сомнительные стартапы и тратят миллиарды на то, что не будет работать

Многие европейские компании, которые производят беспилотники, сотрудничают со своими украинскими коллегами и имеют хорошие результаты. Но есть некоторые фирмы, пытающиеся украсть украинские технологии: они занимаются фальсификацией результатов испытаний, а затем получают миллиардные контракты в Европе, предлагая за большие деньги некачественную продукцию.

Об этом пишет британское издание The Telegraph, журналисты которого пообщались с главным исполнительным директором украинской компании Skyeton Романом Княженко. Skyeton – производитель большинства типов фронтовых беспилотников, используемых украинской армией, в том числе линейки БПЛА Raybird.

Княженко подтвердил, что его компания столкнулась с попытками промышленного шпионажа. Он не стал называть фирмы, которые пытались украсть украинские технологии, однако рассказал, что сценарий был один и тот же. Представители европейских фирм посещали его компанию с якобы предложением наладить сотрудничество. Но под прикрытием переговоров пытались украсть технологии.

"Многие европейские производители дронов выполняют фантастическую работу, и мы сотрудничаем со многими из них. Но другие много обещают, чтобы просто больше поговорить с вами, узнать, какие у вас есть секреты, а потом исчезают. Эти нечестные компании пытаются разведать, как мы работаем, какие решения мы имеем, что работает на поле боя", — сказал он.

Более того: по словам Княженко, многие компании просто фальсифицируют результаты "полевых испытаний" своей продукции. Дроны, якобы удачно действовавшие на фронте, на самом деле не были там и в помине, а для "работы" в условиях реальных боевых действий непригодны. Княженко рассказал, что несколько раз видел презентации продуктов, которые были слово в слово украдены у его компании. Европейские правительства заключают миллиардные контракты после таких презентаций – передавая деньги фирмам, не имеющим представления о современных военных технологиях и о том, чем они вообще занимаются.

"Они инвестируют в технологии, которые на самом деле подделки. В конце концов, у вас ничего не будет", — добавил он.

По словам директора Skyeton, его западные коллеги, похоже, отказываются понимать очевидный факт: технологии дронов развиваются так быстро, что определенные технические решения могут быть актуальны "несколько недель". Даже если украсть технологию – ее нужно освоить и адаптировать, а времени на это, как правило, практически нет.

"Они думают, что если они приедут сюда, проверят чью-то фабрику, то смогут легко создать такую же в своей стране. Сделать BMW из ничего за один год невозможно. Вы потратите 10, 15, 20 лет на его разработку и создание, пока, наконец, не будете очень близки к BMW, не правда ли? Здесь та же история. Некоторые думают: это легко, мы просто это сделаем. Но это как тысячи секретов, уловок и опыта, которые мы собираем внутри компании. Без этого все не будет работать должным образом", – сказал он.

Княженко добавил, что вместо финансирования сомнительных стартапов в своих странах европейские правительства могли бы вложить эти деньги в Украину. Или инвестировать в открытие заводов украинских компаний, пусть и на территории европейских стран.

"Просто профинансируйте завод, и у вас будет производитель в вашей стране с действительно передовой системой", – резюмировал он.

Напомним, что Украина приближается к новому этапу войны — массовому применению автономных ударных дронов. Если раньше наибольшей угрозой были "Шахеды" и ракеты с фиксированными координатами удара, то теперь речь идет о дронах, которые будут самостоятельно охотиться на людей в городах.

Однако наша страна нашла эффективное решение по борьбе с вражескими дронами-камикадзе после трех лет системной работы. Одно из новых изделий показало более высокую эффективность, чем ожидали разработчики. Поэтому его начнут активно и массово внедрять.