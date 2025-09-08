В Лондоне открылся второй "Саммит свободы": стартовал Украинский форум оборонных инноваций

В Великобритании начал работу "Саммит свободы" — одним из мероприятий стал Украинский форум оборонных инноваций

В понедельник, 8 сентября, в столице Великобритании начался второй "Саммит свободы" — международная платформа, посвященная укреплению демократических союзов в сфере безопасности, обороны и технологий. В этом году особое внимание уделено Украине: в рамках мероприятия проходит Украинский форум оборонных инноваций, организованный при поддержке Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности (NAUDI).

Об этом сообщили на Facebook-странице ассоциации.

Выступая на открытии форума, заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий отметил уникальность украинской делегации — среди участников есть ветераны, которые непосредственно участвовали в боевых действиях.

Сергей Высоцкий, заместитель главы NAUDI во время открытия форума в Лондоне

Это большая честь — быть рядом с прошедшими настоящую войну. Иметь возможность поблагодарить этих людей — это самая высокая привилегия Сергей Высоцкий

По его словам, цель визита украинской делегации – активизация диалога между оборонной промышленностью Украины и Великобритании. Он поблагодарил британскую сторону за "впечатляющую поддержку" и выразил надежду на новые контракты и партнерства в рамках выставки.

Безопасность Украины – это и безопасность Европы. Мы должны противостоять вызовам со стороны России, Китая, Ирана только вместе — через объединение технологий, опыта и стратегической энергии наших стран. Сергей Высоцкий

Генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас поблагодарил европейских партнеров за сотрудничество в производстве современного вооружения.

Генеральный директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас во время открытия форума в Лондоне

Мы здесь, чтобы донести четкий месседж: только вместе, только сильным металлическим кулаком мы можем остановить агрессора Владислав Бельбас

Бельбас акцентировал, что у Украины есть уникальный опыт ведения войны и организации производства в условиях боевых действий. Эти знания, по его словам, становятся все более ценными и для западных партнеров.

Эксеврокомиссар по расширению ЕС Штефан Фюле призвал не повторять ошибок прошлого относительно европейской перспективы Украины. Он упомянул о Бухарестском саммите НАТО в 2008 году, когда Украина получила обещание членства, но не План действий по его достижению — чем, по его мнению, воспользовался Владимир Путин.

Выступление Штефана Фюле на украинском форуме оборонных инноваций

Мы пообещали свет в конце тоннеля, но не дали карты, как до него добраться. Также рискует поступить ЕС — нельзя оставлять Украину только с ассоциацией. Нужна реальная перспектива членства Штефан Фюле

Фюле подчеркнул, что Украина доказала свою приверженность европейским ценностям и должна быть полноправной частью европейского сообщества.

Напомним, ранее Телеграф писал, что европейские партнеры завершили подготовку проекта гарантий безопасности для Украины. Однако остается ключевой вопрос: станут ли эти гарантии реальной защитой для Киева? Ведь Россия и дальше не демонстрирует готовности к прекращению агрессии, а европейская архитектура безопасности все еще в значительной степени опирается на поддержку США. Кроме того, между союзниками до сих пор нет полного консенсуса по поводу того, какие именно обязательства они готовы на себя взять.