Український "Арсенал демократії": у Лондоні розповіли, як війна змінила оборонну індустрію

У понеділок, 8 вересня, у столиці Великої Британії стартував другий "Саміт свободи", однією з центральних подій якого став Український форум оборонних інновацій. Перша панель форуму, що проходить за підтримки Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI), має назву "Арсенал демократії" — вона присвячена змінам в українській оборонній галузі, міжнародній кооперації та впровадженню новітніх технологій у сектор безпеки.

Як зазначив виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров, українська оборонна індустрія пережила фундаментальну трансформацію, стала більш мобільною та інноваційною, і сьогодні є рівноправним гравцем на міжнародному ринку.

Ми не просимо благодійності. Ми пропонуємо спільні розробки, обмін технологіями та повноцінне виробниче партнерство. Україна знає, як виглядає сучасне поле бою — і готова ділитися цим досвідом Сергій Гончаров

Він підкреслив, що ще кілька років тому іноземні компанії не виявляли зацікавленості у співпраці з українськими виробниками, але сьогодні все більше партнерів ініціюють спільні проєкти.

Секретарка Національної інвестиційної ради при президентові України, народна депутатка Галина Янченко назвала оборонну галузь "найдинамічнішим сектором української економіки" та закликала європейських партнерів до системнішої підтримки.

За її словами, обсяги оборонного виробництва в Україні зросли у 34-35 разів за останні 3,5 роки. Цього вдалося досягти завдяки як активній участі волонтерів, так і сприятливому законодавчому середовищу, зокрема — пільговим кредитам (5% річних) та експериментальним моделям співпраці між армією та виробниками.

Ми щонайменше раз на пів року запускаємо інновації, які змінюють бойові підходи. Україна — не лише отримувач допомоги, а й джерело передових рішень Галина Янченко

Панель "Арсенал демократії" на саміті у Лондоні, 8 вересня. Фото: NAUDI

За її словами, на старті повномасштабної війни Україна виробляла оборонну продукцію на 1 млрд доларів на рік, нині — на понад 35 млрд євро.

До обговорення долучився і британський політик, колишній заступник голови Консервативної партії, а нині боєць Інтернаціонального легіону України Джек Лопресті. Він закликав союзників до перегляду підходів до оборонних закупівель та пришвидшення процесів виробництва.

Виготовлення нової техніки займає три роки. Але якщо це питання життя і смерті — чи можемо ми дозволити собі такий темп? Нам потрібно змінити мислення: діяти швидко, системно і без зволікань Джек Лопресті

Окремо він звернув увагу на складнощі, з якими стикаються українські виробники у Великій Британії — від візових питань до банківських процедур — і наголосив на необхідності усунення таких технічних бар’єрів для глибшої співпраці.

"Україна захищає не лише себе, а й усю Європу. І якщо ми хочемо уникнути катастрофи завтра — діяти треба вже сьогодні", — підсумував він.

