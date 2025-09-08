Близкий к Трампу бизнесмен сильно заинтересовался украинскими дроновыми технологиями, – The Guardian

Принса в первую очередь интересуют украинские дроновые компании и технологии

Известный американский бизнесмен, считающийся близким к президенту США Дональдом Трампом и обладает довольно противоречивой репутацией, агрессивно предлагает свои "услуги" в Украине и хочет взять под контроль украинские компании-производители дронов. Речь идет о бывшем офицере ВМС США Эрике Принсе, бывшем владельце частной военной компании Blackwater (ныне известная, как Academi) и основателе компании Vectus Global.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на собственные источники. Издание отмечает, что у Принса очень противоречивая репутация еще со времен эпохи "войны с терроризмом", а после новостей о возможности привлечения в Украину частных военных подрядчиков из США он активизировал свою деятельность.

Впрочем, по данным источников, Принса в первую очередь интересуют украинские дроновые компании и технологии, а не "работа по профилю". Этот бизнесмен уже рекламировал свою деятельность украинскому сектору разработки и изготовления дронов, а также интересовался возможностью приобрести компании, которые имеют представительства в Украине и производят беспилотники. Однако, неприятный для него нюанс, эти компании почти невозможно приобрести — для Украины они являются стратегическими активами.

Издание добавило, что последняя попытка Принса подобраться к украинским компаниям интересным образом совпала с попытками президента Трампа выступить посредником в заключении мирного соглашения Украины и России. Сам Принс известен как человек, имеющий тесные связи с администрацией Трампа и всегда получавший основную прибыль именно от боевых действий за рубежом США.

Основным средством уничтожения врага в украинско-российской войне стали именно дроны. Поэтому западные инвесторы и оборонные компании пытаются получить доступ к украинским разработкам, чтобы зарабатывать на этом деньги. Принс хочет того же, что не выглядит странным. Один из собеседников издания сказал, что поскольку БПЛА уже стали частью деятельности ЧВК во всем мире, то американец, естественно, заинтересован в украинских разработках — как лучших в своей категории.

Впрочем, у Принса очень неоднозначная и противоречивая репутация. Так, руководитель международной компании, производящей дроны, на условиях анонимности сказал изданию, что ни в коем случае не стал бы пользоваться услугами Принса, поскольку его не наймет "ни один честный человек".

Что такое Blackwater

Blackwater, когда-то принадлежавшая Принсу, была основана в 1997 году Принсом и Элом Кларком. Она стала одной из первых и самых известных американских ЧВК. Компания была на пике популярности во время кампаний США в Ираке и Афганистане – Принс получил многомиллионные контракты за то, что его бойцы охраняли чиновников ЦРУ, Государственного департамента и Пентагона и были для них операторами "на земле".

Однако в 2007 году в Багдаде произошел инцидент, приведший к ряду расследований и занесению компании в "черный список". 16 сентября 2007 года охрана дипломатического конвоя Госдепартамента США начала стрельбу на площади Нисур в столице Ирака. Тогда погибли 17 и пострадали 20 человек. После стрельбы начались расследования в США и Ираке, контракты у компании отозвали. В результате в 2009 году Blackwater сменила название на Xe Services LLC, а в 2011 году – на Academi.

Отметим, по данным американских СМИ, Украина и США сейчас обсуждают крупное соглашение по продаже Киеву американского вооружения. Однако есть неприятный "подводный камень", который делает это соглашение не очень приемлемым для Украины — он касается украинских оборонных технологий. США хотят за бесценок получить право интеллектуальной собственности на украинские технологии

Добавим, еще в июле британские СМИ писали о не очень красивой ситуации. По их данным, многие европейские компании, которые производят беспилотники, сотрудничают со своими украинскими коллегами и имеют хорошие результаты. Но есть некоторые фирмы, которые пытаются украсть украинские технологии, занимаются фальсификацией результатов испытаний, а затем получают миллиардные контракты в Европе, предлагая за большие деньги некачественную продукцию.