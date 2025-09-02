Пусть будут мировым лидером, но где-то в другом месте. Что в Европе думают о гегемонии США

Французы, немцы и британцы стали меньше доверять США

Избиратели-республиканцы в США считают, что страны НАТО должны положить конец войне в Украине. Однако они рассматривают возможность того, что Соединенные Штаты должны отойти от переговорного процесса и переложить все бремя на Европу.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал программный директор Institute for Global Affairs в Eurasia Group (Нью-Йорк) Джонатан Гайер. Он объяснил, что думают в Євпропе о роли США как мирового гегемона.

— Согласно нашим опросам, американцы действительно хотят, чтобы Европа брала на себя большую роль в собственной безопасности, больше инвестировала в свои оборонные бюджеты и играла более сильную роль. И это не обязательно должно быть НАТО — скорее, более "европоцентрическая" система безопасности, — говорит политический эксперт.

По его словам, опрос также выявил, что многие европейцы тоже хотят, чтобы США оставались мировым лидером, но прежде всего в Азии.

— Это показали наши опросы во Франции, Германии и Великобритании. Они хотят, чтобы Америка и дальше выполняла роль глобального лидера, но в то же время доверие к США значительно ниже, чем в прошлом.

Поэтому респонденты в Западной Европе считают, что Европа должна брать на себя большую долю ответственности и играть ведущую роль в вопросах безопасности, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что уже видны первые шаги в этом направлении. После саммита НАТО и обязательств Европы по увеличению расходов на оборону.

