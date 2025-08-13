"Это зеркало трансформации нашего ВПК": в Киеве презентовали первый номер журнала NAUDI

Три миллиарда евро для армии, новые технологии и совместные заводы с партнерами

В столице прошла презентация первого выпуска журнала "Frontline Industry" от Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI). На мероприятии побывали журналисты "Телеграфа".

Глава NAUDI Сергей Пашинский подчеркнул, что выход издания является не просто информационным проектом, а частью большой стратегии развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

"Российская агрессия для нас стала огромным военным вызовом. Она стала испытанием нашей компетентности и способности организовать и восстановить практически потерянные военные мощности. Мы, как национальное объединение, вместе с частными компаниями решили объединиться, собраться и организовать производство, которое помогает нашим воинам", — сказал он.

Глава NAUDI Сергей Пашинский

По его словам, сегодня ассоциация охватывает полный спектр необходимого для фронта — от дронов-разведчиков до тяжелых систем вооружения. Только в прошлом году компании NAUDI передали вооруженным силам Украины продукции на сумму 3 млрд евро.

"Мы являемся крупнейшим объединением ВПК Украины. Однако наши ресурсы достаточно скромны. Только благодаря финансовой, политической, моральной и, слава Богу, уже технической помощи партнеров мы смогли достичь того, чем сегодня делимся", — подчеркнул он.

Пашинский подчеркнул, что "Frontline Industry" это не рекламная брошюра и не каталог, а высокопрофессиональная площадка для обмена опытом и коммуникации как в Украине, так и за ее пределами.

"Мы хотим обратить внимание на то, что между Украиной и нашими партнерами должны существовать не только вертикальные отношения между президентами, но и горизонтальные — между организациями и компаниями. Такое сотрудничество сделает сильнее и нас, и наших союзников", — отметил он.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Валентин Бадрак напомнил, что работа над аналитикой в этой сфере продолжается с 1999 года. Он подчеркнул, что сегодня Украина оказалась в уникальной точке развития.

"Европа провела ревизию своих ресурсов и обнаружила, что не имеет собственных баллистических ракет, достаточного количества разведывательных спутников и фактически собственной армии. Единственная воюющая армия в Европе — это украинская", — подчеркнул Бадрак.

Он предостерег от рисков полной интеграции в западные оборонные корпорации без сохранения украинской субъектности.

"Наша главная задача — не раствориться, не передать просто свои технологии. Мы должны создавать новое оружие вместе, но на равноправных и честных условиях", — подчеркнул он.

В частности, отметил, что международные партнеры готовы не только продавать Украине оружие, но и открывать совместные предприятия.

"Вы не представляете, как интересно наблюдать за иностранными политиками, которые приглашают нас к сотрудничеству и готовы создавать с нами совместные проекты", — поделился Пашинский.

Завершая презентацию, организаторы подчеркнули, что первый номер "Frontline Industry" — это только начало большой работы, цель которой усилить роль Украины в европейском и мировом оборонном пространстве.