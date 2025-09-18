"Золотое кольцо" Доброполье: украинские воины окружают врага и ломают его оборону

Манько призвал не верить российской пропаганде, распространяющей информацию о якобы захвате населенных пунктов

Операция Вооруженных сил Украины на Добропольском направлении идет очень удачно, а россиян постепенно окружают. Успехами наших воинов поделился начальник Управления штурмовых подразделений Валентин Манько.

Об этом он написал в Facebook. Валентин Манько отметил, что украинские войска успешно проводят операцию, которая уже завершилась тремя этапами оцепления.

Враг бросает все силы на это направление, пытаясь отстоять свои позиции. Однако, как сообщил Манько, логистика окупантов нарушена, а их подразделения уже отрезаны друг от друга.

"Не будем загадывать, но пока операция идет очень удачно. Дойдем до того, что мы их всех поубиваем в этих окружениях или они все сдадутся", — прокомментировал он.

Также Манько призвал не верить российской пропаганде, распространяющей информацию о якобы захвате населенных пунктов. Он объяснил, что противник действительно может заходить в деревни небольшими группами, но это не означает полноценную оккупацию.

"Населенный пункт считается их только тогда, когда они полноценно зашли, выставились и закрепились. Такого у нас не произошло, такого нет", — подчеркнул он.

По его словам, ВСУ эффективно выбивают врага, пытающегося продвинуться, чтобы растянуть украинские войска от Покровского фронта.

Также Манько рассказал об успехах ВСУ по другим направлениям:

Запорожское направление: украинские силы остановили мощное наступление врага, которое могло быть больше, чем на Покровском направлении.

Степногорск, Плавное, Приморское: продолжается зачистка этих населенных пунктов.

Сумщина: украинские войска оттесняют противника к границе

Начальник Управления штурмовых подразделений также отметил важность поддержки ВСУ, призвав верить украинским военным, а не "диванным экспертам" и российской пропаганде.