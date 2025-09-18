Где сейчас опаснее всего: фронт ползет к Запорожью, противник пытается проникать в города Донбасса (карта)

"Телеграф" рассказывает, что происходит на самом деле на фронте сейчас

Россияне активно давят на многих участках фронта, а в СМИ мелькают тревожные сообщения. При этом часто ситуация выглядит неоднозначно.

"Телеграф" разобрался в том, что делает враг и к чему это может привести. А также подробно описал ситуацию на самых спорных направлениях.

Неопределенное Запорожье — враг рвется к городу, а информация постоянно меняется

Хотя основные баталии сейчас разворачиваются на Донбассе, тревожные новости приходят и из других участков фронта. Так, например, спикер Сил обороны юга Украины Владислава Волошин заявляет, что россияне прямо сейчас пытаются захватить населенные пункты Каменское и Плавни, чтобы продолжить наступление на Приднепровское и выйти на окраины Запорожья.

Ситуция возле Каменского и Плавней

"Противник в течение всего лета пытается выбить нас и из Каменского, и из Плавней. Продолжает эти безуспешные попытки. Вчера, например, его тактика вообще, он сносит с лица земли, вообще разбирает полностью все позиции, что там есть, и вообще весь населенный пункт Каменское он фактически уничтожил", — рассказал Волошин.

При этом стоит отметить, что аналитики сервиса DeepState ранее и вовсе обозначили Каменское в Запорожской области на своей интерактивной карте как "оккупированное".

Однако Силы обороны Юга Украины опровергли эту информацию, отметив, что ситуация в Каменском сложная и динамичная, а украинские военные удерживают позиции на северной и северо-восточной окраинах поселка.

В это же время, несмотря на заверения о безуспешных попытках, в СМИ на днях появилась информация о том, что главком ВСУ Александр Сырский принял решение снять двух командующих корпусами. Один из них как раз командовал подразделениями в Запорожской области.

Расстояние от линии фронта до Запорожья

Северск на пределе — ИПСО или ситуация патовая?

С Донецкой области также приходят тревожные новости. Так, например, в сети распространяется популярное видео от якобы бойца 81-й аэромобильной бригады ВСУ, который в своём обращении заявил, что Северск фактически удерживать уже невозможно. Верифицировать бойца нашему изданию не удалось. А, учитывая любовь россиян к фейкам, то и такой вариант исключать не приходиться.

Тем не менее, судя по картам DeepState, серая зона уже вплотную приблизилась к городу. Более того, командир взвода БПЛА разведывательной роты 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы Юлия Микитенко на днях заявляла, что россияне уже пытаются просочиться в город малыми группами. Хотя при этом в город им еще не удалось войти.

Ситуация вогле Северска

"Бригада принимает все меры для того, чтобы не допустить проникновения противника в сам город. Увеличение "серой зоны" на самом деле немного нам помогает то, что у нас есть больше времени для нанесения поражения по противнику. То есть мы его засекаем в "серой зоне" и успеваем нанести по нему огневое поражение до того, как он подойдет к нашим позициям", — говорит командир взвода.

Купянск закрашивают "красным" — в ВСУ реагируют

На Купянском направлении, согласно данным DeepStete, бои уже могут идти в самом городе. Более того, недавно появилась информация о том, что россияне уже дошли до самого центра города и там якобы продолжаются бои.

Наступление противника на Купянск

В ВСУ же пока отрицают это. Так, спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Днепр", подполковник Алексей Бельский в комментарии УНИАН заверил, что такая информация неправдива. Он заявил, что сейчас в северной части города идет операция по блокированию и уничтожению врага, который инфильтрировался в Купянск.

"Перед тем, как инфильтрироваться к северным окрестностям Купянска, оккупанты осуществляли накопление личного состава в районе населенных пунктов Радьковка и Голубовка", — сказал спикер.

По его словам, в район Радьковки часть россиян попала по трубе магистрального газопровода, но Силам обороны удалось повредить и затопить ее. Поэтому противник сейчас одолевает реку Оскол на плавсредствах и многие из них уничтожаются во время переправы с помощью артиллерии, минометов, FPV-дронов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне прибегли к новым уловкам на фронте.