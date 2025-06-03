Может достать до Полтавы? Что известно о модернизированном оружии, которым россияне ударили по Сумам

Страна-агрессор планирует и дальше продолжать модернизацию ракет для системы залпового огня "Торнадо"

Россия применила по Сумам одну из самых опасных систем реактивного огня современной войны – Торнадо-С. Это модернизированная версия советского комплекса "Смерч", способная поражать цели на расстоянии до 120 км, а с использованием новых боеприпасов — до 200 км. Основная угроза этой системы заключается не только в дальности, но и в высокоточном наведении, модульной структуре и возможности использовать различные типы боеприпасов, в частности кассетные.

"Телеграф" собрал все, что известно о системе. Речь идет о разработке, в которой управляемый боевой блок отделяется от основного реактивного двигателя на высоте до 25 км и способен планировать на расстояние до 200 км, маневрируя во избежание обнаружения средствами противовоздушной обороны. Навигация системы производится с помощью инерциальной системы с ГЛОНАСС-коррекцией.

Новые ракеты для Торнадо-С с дальностью до 200 км.

9М544: Это управляемый реактивный снаряд калибра 300 мм, оснащенный кассетной боевой частью с 552 кумулятивно-осколочными элементами. Имеет инерционную и спутниковую систему наведения (ГЛОНАСС), обеспечивающую высокую точность поражения целей на расстоянии до 120 км. Ранее россияне заявляли о перспективе увеличения дальности до 200 км;

9М549: Подобный 9М544, этот снаряд также имеет кассетную боевую часть и системы наведения, что обеспечивало точность поражения целей на расстоянии до 120 км. Модернизация увеличила дальность до 200 км.

Ракеты "9М544" и "9М549". Фото: Милитарный

Разрабатываются новые двухступенчатые реактивные снаряды с планирующими боевыми модулями, позволяющими "Торнадо-С" поражать цели на расстоянии до 300 км. Системы наводки включают в себя инерционную и спутниковую навигацию с высокой точностью. Такие боеприпасы потенциально могут вывести Торнадо-С на уровень оперативно-тактических ракетных комплексов.

В настоящее время установлено, что дальность от ближайших российских позиций от Сум после оккупации северных районов области составляет 25-32 км, что полностью укладывается в пределы действия "Торнадо-С". Telegram-каналов, в радиусе впечатления РСЗО находится и Полтава.

По предположениям мониторинговых каналов, во вторник, 3 июня, россияне ударили из системы по Сумам. По сообщению областной военной администрации и подтверждению президента Украины Владимира Зеленского, россияне нанесли по городу минимум пять ударов кассетными боеприпасами. В результате удара погибли три человека, еще 16 получили ранения. Один из снарядов пробил стену жилого дома на девятом этаже и не разорвался. Применение кассетных боеприпасов может быть квалифицировано как военное преступление.

"Россияне зверски ударили по Сумам. Просто по городу, по обычным улицам – с реактивной артиллерии. Абсолютно сознательный удар по гражданским", – заявил Зеленский.

Это не первый случай применения "Торнадо-С" с кассетной боевой частью по гражданским. Так, 23 мая около 16:00 российские войска ударили по городу Чугуев Харьковской области, вероятно, именно из этого РСЗО. В результате атаки погибла женщина, еще два человека получили ранения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 3 июня в Украине объявили воздушную тревогу после взлета российского истребителя-перехватчика МиГ-31К, способного нести ракеты "Кинжал". Один из таких ударов зафиксирован в Николаеве — город подвергся враждебному прилету.