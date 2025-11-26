Света нет, хотя по графику должен быть: в чем причина

"Белая зона" не гарантирует света

В Украине продолжаются отключения — граждане иногда сталкиваются с тем, что света нет, несмотря на то, что адрес в "белой" зоне. Причин этому может быть несколько.

В графиках ДТЭК предусмотрены три зоны:

белая зона — свет должен быть

серая зона – света нет ориентировочно 4 часа (возможно отклонение около 30 минут на переключение)

светло-серая зона — возможны отключения, если потребление превышает предел, установленный "Укрэнерго".

Три зоны в графиках

Ситуации, когда электричество исчезает в "белой" зоне — то есть тогда, когда по графику свет должен быть — случаются только в двух основных случаях: из-за аварийной ситуации (локальная чрезвычайная ситуация или аварийное отключение) или из-за сбоя в автоматических системах. В этих случаях отключения не могут совпадать с плановыми графиками.

Если у потребителей все же нет света во время белой зоны, а при этом действуют почасовые отключения, специалисты советуют обязательно сообщить об этом оператору системы распределения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что отключения в более половины суток могут продолжаться до марта. Столице будет тяжелее всего, ведь и до вторжения в Киеве ощущалась нехватка электроэнергии.