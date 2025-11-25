Сидим в темноте, а счета за электроэнергию не меняются. Почему это происходит?

Даже длительные отключения могут не повлиять: какие ошибки потребителей съедают потенциальную экономию

Несмотря на длительные отключения электроэнергии во многих регионах Украины, часть потребителей не видит уменьшения сумм в счетах. Почему так происходит и могут ли отключения реально помочь сэкономить, разбирался "Телеграф".

Почему суммы в платежках не изменились

После массированных атак России на энергетическую инфраструктуру графики отключений стали нормой для многих городов. Света может не быть по 10 часов и больше. Однако влияния на суммы в квитанциях пока не видно. Причин несколько:

Расчет по среднесуточному потреблению . Если показатели счетчика не передавать ежемесячно в указанные даты, компания начисляет оплату среднего потребления. В таком случае реальная экономия при отключениях не заметна.

. Если показатели счетчика не передавать ежемесячно в указанные даты, компания начисляет оплату среднего потребления. В таком случае реальная экономия при отключениях не заметна. Прыжок нагрузки после появления света. Одновременное включение бойлера, стиральной машины, обогревателей или другой техники сразу после восстановления питания резко увеличивает потребление и компенсирует экономию во время простоя. Часть украинцев также забывает выключить свет, если уходит из дома во время отключения — это лишние киловатты.

Как пользоваться электроприборами после возобновления подачи электроэнергии

Рост использования обогревательных приборов. Из-за похолодания многие домохозяйства включают электрообогреватели, теплые полы и кондиционеры. Это существенно увеличивает издержки, даже несмотря на наличие отключений.

Насколько меньше электроэнергии потребляется из-за отключения

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко объясняет, что украинцы потребили примерно на 20% меньше электроэнергии. Однако разница будет заметна только в счетах за ноябрь, которые поступят в декабре, поэтому в квитанциях пока не видно. Он также подчеркнул, что среднее уменьшение потребления не означает изменений в счетах для каждой семьи.

Среднее – не означает одинаковое для всех. Кто-то потребил на 30% меньше. А кто-то наоборот больше, потому что начал активно греться. Сергей Коваленко, генеральный директор YASNO

Директор Центра прикладных исследований Юрий Щедрин отмечает — экономия может быть, но в пределах погрешности в 10%, потому что после периодов без электроэнергии украинцы создают "пиковую нагрузку" в другое время. В целом, в октябре потребление электроэнергии в Украине выросло на 25% — в основном из-за обогрева помещений электроприборами.

Какой тариф действует в Украине

Правительство сохранило фиксированную цену на электроэнергию по меньшей мере до 30 апреля 2026 года. Единый тариф для населения — 4,32 грн за кВт/ч. Отметим, что при смещении времени большего использования электроэнергии на ночные часы ощутимую экономию могут увидеть пользователи двухзонных счетчиков — по их условиям ночью действует тариф со скидкой 50% — 2,16 грн за кВт/ч.

Тарифы на электроэнергию по типам счетчиков

Какие должны быть отключения, чтобы экономия чувствовалась

Эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко считает, что ощутимое изменение стоимости электроэнергии будет, когда отключения будут продолжаться 20–30% времени. Есть и другие способы сэкономить денежные средства.

Как действительно уменьшить счета на электроэнергию

Передавайте показатели счетчика ежемесячно

Не включайте всю технику сразу после включения света

Используйте энергоэффективные приборы

Выключайте устройства из розеток, чтобы избежать лишнего расхода после включения электроэнергии и предотвратить повреждение от скачков напряжения.

Переносите часть потребления на ночь (при двухзонном тарифе).

Наиболее затратные электроприборы

Субсидии как способ сэкономить на оплате за свет

Украинские домохозяйства могут снизить затраты на электроэнергию благодаря субсидиям, размер которых рассчитывается с учетом установленных социальных норм потребления. Эти нормы зависят от типа жилья и наличия электроплит или горячей воды. Отметим, что отключения на них не влияют. Государство покрывает часть расходов, а человек платит сдачу, за пределами норм потребления оплачивает на 100%, до этого — в пределах обязательного платежа, который рассчитывается индивидуально.

Основные нормативы:

Жилье с газовой плитой и централизованной горячей водой : 70 кВт/ч в месяц на одного человека + 30 кВт/ч на каждого следующего, но не более 190 кВт/ч.

: 70 кВт/ч в месяц на одного человека + 30 кВт/ч на каждого следующего, но не более 190 кВт/ч. Жилье с электроплитой и централизованной горячей водой : 110 кВт/ч на одного человека + 30 кВт/ч на каждого следующего, максимум 230 кВт/ч.

: 110 кВт/ч на одного человека + 30 кВт/ч на каждого следующего, максимум 230 кВт/ч. Жилье с электроплитой без горячей воды: 130 кВт/ч на одного человека + 30 кВт/ч на каждого следующего, максимум 250 кВт/ч.

Ранее Телеграф рассказывал, что ситуация временно стабилизировалась. Однако длительных отключений избежать не удастся. Проблема заключается не только в дефиците генерации, но и в сложности доставки электроэнергии в города поврежденными сетями.