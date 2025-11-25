Сидим в темноте, а счета за электроэнергию не меняются. Почему это происходит?
Даже длительные отключения могут не повлиять: какие ошибки потребителей съедают потенциальную экономию
Несмотря на длительные отключения электроэнергии во многих регионах Украины, часть потребителей не видит уменьшения сумм в счетах. Почему так происходит и могут ли отключения реально помочь сэкономить, разбирался "Телеграф".
Почему суммы в платежках не изменились
После массированных атак России на энергетическую инфраструктуру графики отключений стали нормой для многих городов. Света может не быть по 10 часов и больше. Однако влияния на суммы в квитанциях пока не видно. Причин несколько:
- Расчет по среднесуточному потреблению. Если показатели счетчика не передавать ежемесячно в указанные даты, компания начисляет оплату среднего потребления. В таком случае реальная экономия при отключениях не заметна.
- Прыжок нагрузки после появления света. Одновременное включение бойлера, стиральной машины, обогревателей или другой техники сразу после восстановления питания резко увеличивает потребление и компенсирует экономию во время простоя. Часть украинцев также забывает выключить свет, если уходит из дома во время отключения — это лишние киловатты.
- Рост использования обогревательных приборов. Из-за похолодания многие домохозяйства включают электрообогреватели, теплые полы и кондиционеры. Это существенно увеличивает издержки, даже несмотря на наличие отключений.
Насколько меньше электроэнергии потребляется из-за отключения
Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко объясняет, что украинцы потребили примерно на 20% меньше электроэнергии. Однако разница будет заметна только в счетах за ноябрь, которые поступят в декабре, поэтому в квитанциях пока не видно. Он также подчеркнул, что среднее уменьшение потребления не означает изменений в счетах для каждой семьи.
Среднее – не означает одинаковое для всех. Кто-то потребил на 30% меньше. А кто-то наоборот больше, потому что начал активно греться.
Директор Центра прикладных исследований Юрий Щедрин отмечает — экономия может быть, но в пределах погрешности в 10%, потому что после периодов без электроэнергии украинцы создают "пиковую нагрузку" в другое время. В целом, в октябре потребление электроэнергии в Украине выросло на 25% — в основном из-за обогрева помещений электроприборами.
Какой тариф действует в Украине
Правительство сохранило фиксированную цену на электроэнергию по меньшей мере до 30 апреля 2026 года. Единый тариф для населения — 4,32 грн за кВт/ч. Отметим, что при смещении времени большего использования электроэнергии на ночные часы ощутимую экономию могут увидеть пользователи двухзонных счетчиков — по их условиям ночью действует тариф со скидкой 50% — 2,16 грн за кВт/ч.
Какие должны быть отключения, чтобы экономия чувствовалась
Эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко считает, что ощутимое изменение стоимости электроэнергии будет, когда отключения будут продолжаться 20–30% времени. Есть и другие способы сэкономить денежные средства.
Как действительно уменьшить счета на электроэнергию
- Передавайте показатели счетчика ежемесячно
- Не включайте всю технику сразу после включения света
- Используйте энергоэффективные приборы
- Выключайте устройства из розеток, чтобы избежать лишнего расхода после включения электроэнергии и предотвратить повреждение от скачков напряжения.
- Переносите часть потребления на ночь (при двухзонном тарифе).
Субсидии как способ сэкономить на оплате за свет
Украинские домохозяйства могут снизить затраты на электроэнергию благодаря субсидиям, размер которых рассчитывается с учетом установленных социальных норм потребления. Эти нормы зависят от типа жилья и наличия электроплит или горячей воды. Отметим, что отключения на них не влияют. Государство покрывает часть расходов, а человек платит сдачу, за пределами норм потребления оплачивает на 100%, до этого — в пределах обязательного платежа, который рассчитывается индивидуально.
Основные нормативы:
- Жилье с газовой плитой и централизованной горячей водой: 70 кВт/ч в месяц на одного человека + 30 кВт/ч на каждого следующего, но не более 190 кВт/ч.
- Жилье с электроплитой и централизованной горячей водой: 110 кВт/ч на одного человека + 30 кВт/ч на каждого следующего, максимум 230 кВт/ч.
- Жилье с электроплитой без горячей воды: 130 кВт/ч на одного человека + 30 кВт/ч на каждого следующего, максимум 250 кВт/ч.
Ранее Телеграф рассказывал, что ситуация временно стабилизировалась. Однако длительных отключений избежать не удастся. Проблема заключается не только в дефиците генерации, но и в сложности доставки электроэнергии в города поврежденными сетями.