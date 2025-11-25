Укр

Это надолго: по сколько часов украинцы будут сидеть без света зимой

Автор
Денис Подставной
Дата публикации
Читати українською
Автор
Графики отключений электроэнергии
Графики отключений электроэнергии. Фото Коллаж "Телеграфа"

Когда будут похолодания, возникнет не только вопрос доставки электроэнергии и генерации

Украинцы должны быть готовы к длительным отключениям света на протяжении всей зимы. Это будет происходить сразу по нескольким причинам.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Детальнее об этом читайте в материале "До марта с графиками: эксперт о реальности 14-16 часовых отключений в Киеве".

По мнению Попенко, зимой следует ждать отключений по 14-16 часов. Он объяснил это тем, что когда будут похолодания, возникнет не только вопрос доставки электроэнергии с АЭС и генерации, но и дефициты электроэнергии в дополнение к обстрелам.

Потому считаю, что ситуация с отключениями затянется надолго. Эти отключения могут улучшиться в пределах 1-2 часов, но это не факт. Мы должны быть готовы к тому, что эти 14-16 часов затянутся до марта

сказал Попенко

Напомним, ранее мы писали о том, от чего зависит длительность отключений света в Киеве.

Теги:
#Свет #Отключения света #Графики отключений #графики