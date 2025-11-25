Это надолго: по сколько часов украинцы будут сидеть без света зимой

Когда будут похолодания, возникнет не только вопрос доставки электроэнергии и генерации

Украинцы должны быть готовы к длительным отключениям света на протяжении всей зимы. Это будет происходить сразу по нескольким причинам.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Детальнее об этом читайте в материале "До марта с графиками: эксперт о реальности 14-16 часовых отключений в Киеве".

По мнению Попенко, зимой следует ждать отключений по 14-16 часов. Он объяснил это тем, что когда будут похолодания, возникнет не только вопрос доставки электроэнергии с АЭС и генерации, но и дефициты электроэнергии в дополнение к обстрелам.

Потому считаю, что ситуация с отключениями затянется надолго. Эти отключения могут улучшиться в пределах 1-2 часов, но это не факт. Мы должны быть готовы к тому, что эти 14-16 часов затянутся до марта сказал Попенко

Напомним, ранее мы писали о том, от чего зависит длительность отключений света в Киеве.