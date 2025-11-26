От чего зависит длительность отключений света в Киеве: названы главные факторы

Некоторые киевляне уже сейчас временами сидят без электричества по 18 часов

Киев может частично покрыть свои потребности в электроснабжении за счет собственной генерации. Однако длительность будущих отключений света зависит от нескольких факторов.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал бывший министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

Детальнее об этом читайте в материале "Готовьтесь к 14 часам без света: экс-министр энергетики рассказал, что ждет украинцев зимой".

Он отметил, что временами в столице света нет до 14 часов в сутки (а некоторые киевляне были без электричества даже 18 часов). Однако в дальнейшем, по словам Продана, состояние энергообеспечения Киева будет зависеть от того, сохранятся ли обстрелы, а также от того работает ли его собственная генерация.

Киев может частично покрыть свои потребности за счет собственной генерации. Но все зависит от того, работает ли наша генерация в полном объеме, или что-то повреждено. сказал Продан

