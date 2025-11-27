Как сделать, чтобы твой дом больше не отключали по графику? В ДТЭК дали ответ

Кому доступно постоянное электроснабжение и кто принимает список

Украинцев ждут длительные отключения до весны — избежать их удается только тем, чьи дома подключены к критической инфраструктуре. "Телеграф" поинтересовался, можно ли так сделать, чтобы дом обошли отключение.

Важно понимать, что даже в пределах одного двора, в некоторых домах может быть свет, а в некоторых нет. Это связано с тем, что они могут питаться от разных линий электропередачи. Если дом подключен к той же линии, что больница, насосная станция или котельная — в нем могут вообще не выключать свет во время почасовых ограничений.

Решать, какие дома в перечне объектов с постоянным электроснабжением – прерогатива местных властей, сообщили "Телеграфу" в ДТЭК.

Данный вопрос в компетенции Военной городской администрации. Мы получаем от них списки критических учреждений, которые невозможно отключать. Компания самостоятельно это не решает. поддержка ДТЭК

Важно понимать, что кроме плановых есть и аварийные отключения. В этом случае могут обесточивать и инфраструктурные объекты. По большей части, у них есть резервный источник питания.

Если вы нуждаетесь в постоянном наличии электроэнергии, например по медицинским потребностям, следует позаботиться об этом отдельно. Отметим, для плановых отключений установлена максимальная продолжительность одного "окна" — 7 часов без света. У аварийных отключений ограничений нет.

