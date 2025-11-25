Сколько еще в Украине будут отключать свет: назван месяц, когда с графиками станет полегче
Со временем будет больше электроэнергии, которую не нужно будет доставлять из региона в регион
Длительные отключения света в Украине могут затянуться до весны. Тогда энергосистеме помогут солнечные электростанции.
Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
По его мнению, ситуация с отключениями затянется надолго.
Эти отключения могут улучшиться в пределах 1-2 часов, но это не факт. Мы должны быть готовы к тому, что эти 14-16 часов затянутся до марта
Эксперт объяснил, что в марте появится солнце, а солнечные электростанции находятся в разных регионах, поэтому в некоторых областях будет лучше. Будет больше электроэнергии, которую не нужно будет доставлять из региона в регион и привлекать всю инфраструктуру "Укрэнерго".
Но это реально до марта. И это не до начала марта. В этом году реальная ситуация с электроэнергией благодаря СЭС начала улучшаться с 10-12 марта.
