Сколько еще в Украине будут отключать свет: назван месяц, когда с графиками станет полегче

Со временем будет больше электроэнергии, которую не нужно будет доставлять из региона в регион

Длительные отключения света в Украине могут затянуться до весны. Тогда энергосистеме помогут солнечные электростанции.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его мнению, ситуация с отключениями затянется надолго.

Эти отключения могут улучшиться в пределах 1-2 часов, но это не факт. Мы должны быть готовы к тому, что эти 14-16 часов затянутся до марта сказал Попенко

Эксперт объяснил, что в марте появится солнце, а солнечные электростанции находятся в разных регионах, поэтому в некоторых областях будет лучше. Будет больше электроэнергии, которую не нужно будет доставлять из региона в регион и привлекать всю инфраструктуру "Укрэнерго".

Но это реально до марта. И это не до начала марта. В этом году реальная ситуация с электроэнергией благодаря СЭС начала улучшаться с 10-12 марта. отметил Попенко

