Света больше не будет. Появились графики отключений на 3 декабря

Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. В среду, 3 декабря, в течение суток в стране будет действовать сразу от 0,5 до 3 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"