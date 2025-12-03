Світла більше не буде. Зʼявились графіки відключень на 3 грудня

Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у середу, 3 грудня, протягом доби в країні буде діяти одразу від 0,5 до 3 черг відключення, повідомляє "Укренерго"