Почему одни очереди сидят без света дольше других: эксперт объяснил несправедливость графиков
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
При отключении света, особенно когда в соседнем доме есть электричество, люди чувствуют себя несправедливо обделенными
Украинцы жалуются, что графики отключения, по их мнению, часто бывают несправедливыми. Потребителей одних групп могут оставлять без электричества много часов подряд, а другим давать свет регулярно.
Почему так происходит, в беседе с "Телеграфом" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он привел конкретные примеры на фоне последней атаки по столице Украины.
Что нужно знать
- Повреждения подстанций разных типов приводят к разной продолжительности отключений
- Локальные аварии могут увеличивать время "блэкаутов"
- Технические сбои невозможно "выровнять" для всех
По его словам, после атаки на Киев отключается большая подстанция, получившая определенные повреждения. Ее подсоединят за 4-6 часов и потребители, которые были от нее заживлены, снова получают электричество. Но две небольшие подстанции в системе, к которым было подключено примерно 20-25 домов, между тем отключаются. Соответственно, энергетикам приходится заменять неработающее оборудование.
"И это занимает еще где-то 10-12 часов, потому что оборудование нужно было привести, установить, оно так или иначе там имеет определенный вес и размеры", — пояснил Александр Харченко.
А когда включили потребителей, которым пришлось на 10-12 часов посидеть без света дольше других абонентов из очереди, еще в трех домах произошло т.н. "отгорание кабеля". То есть в этих домах из-за локальной технической проблемы до вмешательства специалистов еще дополнительно 4-5 часов не было электроэнергии.
"Конечно, те люди, которые жили в этих трех последних домах, видимо, чувствовали себя крайне несправедливо", — подчеркнул Александр Харченко. Впрочем, он отметил, что любая техника рано или поздно выходит из строя, особенно в таких экстремальных условиях эксплуатации, и "договориться" с ней не выходит.
Напомним, ранее Харченко объяснил, почему ждать полного исчезновения графиков отключения света до конца года не стоит.