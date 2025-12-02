Почему одни очереди сидят без света дольше других: эксперт объяснил несправедливость графиков

При отключении света, особенно когда в соседнем доме есть электричество, люди чувствуют себя несправедливо обделенными

Украинцы жалуются, что графики отключения, по их мнению, часто бывают несправедливыми. Потребителей одних групп могут оставлять без электричества много часов подряд, а другим давать свет регулярно.

Почему так происходит, в беседе с "Телеграфом" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он привел конкретные примеры на фоне последней атаки по столице Украины.

Что нужно знать

Повреждения подстанций разных типов приводят к разной продолжительности отключений

Локальные аварии могут увеличивать время "блэкаутов"

Технические сбои невозможно "выровнять" для всех

По его словам, после атаки на Киев отключается большая подстанция, получившая определенные повреждения. Ее подсоединят за 4-6 часов и потребители, которые были от нее заживлены, снова получают электричество. Но две небольшие подстанции в системе, к которым было подключено примерно 20-25 домов, между тем отключаются. Соответственно, энергетикам приходится заменять неработающее оборудование.

"И это занимает еще где-то 10-12 часов, потому что оборудование нужно было привести, установить, оно так или иначе там имеет определенный вес и размеры", — пояснил Александр Харченко.

А когда включили потребителей, которым пришлось на 10-12 часов посидеть без света дольше других абонентов из очереди, еще в трех домах произошло т.н. "отгорание кабеля". То есть в этих домах из-за локальной технической проблемы до вмешательства специалистов еще дополнительно 4-5 часов не было электроэнергии.

"Конечно, те люди, которые жили в этих трех последних домах, видимо, чувствовали себя крайне несправедливо", — подчеркнул Александр Харченко. Впрочем, он отметил, что любая техника рано или поздно выходит из строя, особенно в таких экстремальных условиях эксплуатации, и "договориться" с ней не выходит.

