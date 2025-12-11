Света не будет больше 12 часов. Графики отключений на 11 декабря
Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. Так что в четверг, 11 декабря, также в течение суток будут действовать отключения, сообщает "Укрэнерго"
Киев
Киевская область
Черниговская область
Черновицкая область
Черкасская область
- 1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
- 1.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
- 2.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
- 2.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
- 3.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
- 3.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
- 4.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
- 4.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
- 5.1 02:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
- 5.2 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
- 6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
- 6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
Харьковская область
- 1.1 00:00–06:00; 07:00-09:00; 10:00–16:30; 19:00–20:00;
- 1.2 00:00–06:00; 07:00-09:00; 10:00–16:30; 19:00–20:00; 22:00-24:00;
- 2.1 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00–16:30; 20:00-22:00; 22:00-24:00;
- 2.2 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00–16:30; 20:00-22:00;
- 3.1 06:00-09:30; 13:00–19:00; 20:00-22:00;
- 3.2 06:00-07:00; 13:00–19:00; 20:00-22:00;
- 4.1 02:30-07:00; 13:00–19:00; 20:00-22:00;
- 4.2 02:30-07:00; 13:00–22:00;
- 5.1 00:00–02:30; 09:00–13:00; 16:30-23:30;
- 5.2 00:00–02:30; 09:00–13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30;
- 6.1 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30;
- 6.2 00:00–02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30.
Запорожская область
- 1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
- 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
- 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 16:30 — 21:30
Николаевская область
- 1.1 – 00:00 – 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
- 1.2 – 00:00 – 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00;
- 2.1 – 00:00 – 01:30; 05:00 — 12:00; 15:30 — 22:30;
- 2.2 – 01:30 – 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
- 3.1 – 08:30 – 15:30; 19:00 — 22:30;
- 3.2 – 05:00 – 12:00; 15:30 — 22:30;
- 4.1 – 00:00 – 01:30; 06:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;
- 4.2 – 00:00 – 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
- 5.1 – 01:30 – 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
- 5.2 – 00:00 – 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:30; 22:30 — 00:00;
- 6.1 – 01:30 – 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
- 6.2 – 01:30 – 08:30; 12:00 — 19:00.
Кировоградская область
- 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Житомирская область
Сумская область
Полтавская область
Винницкая область
Волынская область
Ровенская область
Львовская область
Закарпатская область
Ивано-Франковская область
Тернопольская область
Хмельницкая область
Днепропетровская область
Одесская область
Ранее "Телеграф" рассказывал, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, как быстро восстановят поврежденную инфраструктуру и достаточно ли ресурсов для ремонта.