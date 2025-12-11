Світла не буде понад 12 годин. Графіки відключень на 11 грудня

Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у четвер,11 грудня, також протягом доби діятимуть відключення, повідомляє "Укренерго"

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 11 грудня

Графіки відключень у Києві 11 грудня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 11 грудня

Графіки відключень у Київській області 11 грудня

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 11 грудня

Чернівецька область

Графіки відключень у Чернівецькій області 11 грудня

Черкаська область

1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

1.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00

2.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

2.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

3.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

3.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

4.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

4.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

5.1 02:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00

5.2 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00

6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Харківська область

1.1 00:00-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 19:00-20:00;

1.2 00:00-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 19:00-20:00; 22:00-24:00;

2.1 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 20:00-22:00; 22:00-24:00;

2.2 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 20:00-22:00;

3.1 06:00-09:30; 13:00-19:00; 20:00-22:00;

3.2 06:00-07:00; 13:00-19:00; 20:00-22:00;

4.1 02:30-07:00; 13:00-19:00; 20:00-22:00;

4.2 02:30-07:00; 13:00-22:00;

5.1 00:00-02:30; 09:00-13:00; 16:30-23:30;

5.2 00:00-02:30; 09:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30;

6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30;

6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30.

Запорізька область

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30

Миколаївська область

1.1 – 00:00 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;

1.2 – 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00;

2.1 – 00:00 — 01:30; 05:00 — 12:00; 15:30 — 22:30;

2.2 – 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;

3.1 – 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;

3.2 – 05:00 — 12:00; 15:30 — 22:30;

4.1 – 00:00 — 01:30; 06:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;

4.2 – 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;

5.1 – 01:30 – 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;

5.2 – 00:00 — 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:30; 22:30 — 00:00;

6.1 – 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;

6.2 – 01:30 — 08:30; 12:00 — 19:00.

Кіровоградська область

1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 11 грудня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 11 грудня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 11 грудня

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 11 грудня

Волинська область

Графіки відключень у Волинській області 11 грудня

Рівненська область

Графіки відключень у Рівненській області 11 грудня

Львівська область

Графіки відключень у Львівській області 11 грудня

Закарпатська область

Графіки відключень у Закарпатській області 11 грудня

Івано-Франківська область

Графіки відключень в Івано-Франківській області 11 грудня

Тернопільська область

Графіки відключень в Тернопільській області 11 грудня

Хмельницька область

Графіки відключень у Хмельницькій області 11 грудня

Дніпропетровська область

Графіки відключень в Дніпропетровській області 11 грудня

Одеська область

Графіки відключень в Одеській області 11 грудня

