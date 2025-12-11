Світла не буде понад 12 годин. Графіки відключень на 11 грудня
-
-
Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у четвер,11 грудня, також протягом доби діятимуть відключення, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Київська область
Чернігівська область
Чернівецька область
Черкаська область
- 1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
- 1.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
- 2.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
- 2.2 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
- 3.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
- 3.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
- 4.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
- 4.2 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
- 5.1 02:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
- 5.2 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
- 6.1 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
- 6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
Харківська область
- 1.1 00:00-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 19:00-20:00;
- 1.2 00:00-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 19:00-20:00; 22:00-24:00;
- 2.1 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 20:00-22:00; 22:00-24:00;
- 2.2 02:30-06:00; 07:00-09:00; 10:00-16:30; 20:00-22:00;
- 3.1 06:00-09:30; 13:00-19:00; 20:00-22:00;
- 3.2 06:00-07:00; 13:00-19:00; 20:00-22:00;
- 4.1 02:30-07:00; 13:00-19:00; 20:00-22:00;
- 4.2 02:30-07:00; 13:00-22:00;
- 5.1 00:00-02:30; 09:00-13:00; 16:30-23:30;
- 5.2 00:00-02:30; 09:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30;
- 6.1 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30;
- 6.2 00:00-02:30; 06:00-13:00; 16:30-20:00; 22:00-23:30.
Запорізька область
- 1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 2.1: 00:00 — 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 5.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 6.2: 00:00 — 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
Миколаївська область
- 1.1 – 00:00 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
- 1.2 – 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00;
- 2.1 – 00:00 — 01:30; 05:00 — 12:00; 15:30 — 22:30;
- 2.2 – 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
- 3.1 – 08:30 — 15:30; 19:00 — 22:30;
- 3.2 – 05:00 — 12:00; 15:30 — 22:30;
- 4.1 – 00:00 — 01:30; 06:30 — 12:00; 15:30 — 22:30;
- 4.2 – 00:00 — 01:30; 05:00 — 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
- 5.1 – 01:30 – 08:30; 12:00 — 19:00; 22:30 — 00:00;
- 5.2 – 00:00 — 05:00; 08:30 — 12:00; 15:30 — 19:30; 22:30 — 00:00;
- 6.1 – 01:30 — 05:00; 08:30 — 15:30; 19:00 — 00:00;
- 6.2 – 01:30 — 08:30; 12:00 — 19:00.
Кіровоградська область
- 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Вінницька область
Волинська область
Рівненська область
Львівська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Дніпропетровська область
Одеська область
Раніше "Телеграф" розповідав, що директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, як швидко відновлять пошкоджену інфраструктуру і чи достатньо ресурсів для ремонту.