Свет возвращается: когда украинцы почувствуют реальное улучшение с отключениями

Анастасия Мокрик
Новость обновлена 10 декабря 2025, 14:02
Электроэнергии скоро станет больше. Фото Коллаж "Телеграфа"

Самая сложная ситуация была в воскресенье и понедельник, 7 и 8 декабря

Ситуация с энергетикой в Украине улучшается, несмотря на недавние российские удары. Хотя отключения света все еще продолжаются, уже совсем скоро будут видны результаты и станет намного легче.

Что нужно знать:

  • В Центральной Украине и на юге облегчение станет заметно буквально через день-два
  • Сейчас Украина в самой плохой точке цикла
  • Полное восстановление энергосистемы займёт около полутора недель

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в материале: "Апокалипсис с блэкаутами отменяется: названо время восстановления энергетики в Украине".

Сейчас идет восстановление. Я думаю, что первые результаты уже буквально завтра будут ощутимы – станет немного легче в большей части Центральной Украины и местами на юге. Но это пока не важно. Для того чтобы действительно стало легче, нужно полторы недели

отметил Харченко.

Как выглядит Александр Харченко
Александр Харченко

Он добавил, что ситуация будет улучшаться с каждым днем, но важно понимать, что сейчас Украина в самой плохой точке цикла — атака только произошла, продолжаются первые восстановления после двух массированных ударов подряд.

В воскресенье и понедельник – самая сложная ситуация. Но уже первые элементы энергосистемы восстанавливаются там, где малейшие повреждения и можно быстро отработать

подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Станислав Игнатьев назвал месяц, когда в Украине не будет отключений света. Но в то же время он отметил, что украинцы должны привыкать к таким отключениям света, как сейчас. Так как они с Украиной надолго.

