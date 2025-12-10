Свет возвращается: когда украинцы почувствуют реальное улучшение с отключениями

Самая сложная ситуация была в воскресенье и понедельник, 7 и 8 декабря

Ситуация с энергетикой в Украине улучшается, несмотря на недавние российские удары. Хотя отключения света все еще продолжаются, уже совсем скоро будут видны результаты и станет намного легче.

Что нужно знать:

В Центральной Украине и на юге облегчение станет заметно буквально через день-два

Сейчас Украина в самой плохой точке цикла

Полное восстановление энергосистемы займёт около полутора недель

Об этом "Телеграфу" рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в материале: "Апокалипсис с блэкаутами отменяется: названо время восстановления энергетики в Украине".

Сейчас идет восстановление. Я думаю, что первые результаты уже буквально завтра будут ощутимы – станет немного легче в большей части Центральной Украины и местами на юге. Но это пока не важно. Для того чтобы действительно стало легче, нужно полторы недели отметил Харченко.

Александр Харченко

Он добавил, что ситуация будет улучшаться с каждым днем, но важно понимать, что сейчас Украина в самой плохой точке цикла — атака только произошла, продолжаются первые восстановления после двух массированных ударов подряд.

В воскресенье и понедельник – самая сложная ситуация. Но уже первые элементы энергосистемы восстанавливаются там, где малейшие повреждения и можно быстро отработать подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Станислав Игнатьев назвал месяц, когда в Украине не будет отключений света. Но в то же время он отметил, что украинцы должны привыкать к таким отключениям света, как сейчас. Так как они с Украиной надолго.