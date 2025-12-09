Жесткие графики с нами надолго? Энергетик объяснил, в чем главная проблема

Местами света нет больше, чем 12 часов

Жесткие графики отключений света, которые сейчас действуют в Украине, к сожалению, будут продолжаться. Главная проблема – недостаток генерации (производства электроэнергии).

Что нужно знать:

Россия не перестает атаковать энергосистему Украины, уничтожая и то, что было восстановлено после предыдущих ударов

Главная проблема, из-за которой вводятся жесткие ограничения — недостаток генерирующих мощностей

Есть объекты, которые уничтожены до основания

Об этом и не только в блиц-интервью "Телеграфу" рассказал эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев: Сколько еще будут жесткие отключения света и угрожает ли Украине второй Чернобыль: эксперт о реальной ситуации в энергетике

Он пояснил, что жесткие графики отключений будут продолжаться до тех пор, пока не будет компенсирована потерянная мощность. По мнению эксперта, хотя наладка передачи электроэнергии также требует времени, "Укрэнерго" и "Облэнерго" с этим справятся.

Но главная проблема, которую я вижу — это недостаток генерирующей мощности, прежде всего в прифронтовых регионах. Сколько можно ремонтировать Приднепровскую ТЭС? Сколько можно ремонтировать Бурштынскую? Есть объекты, которые повреждены, то есть уничтожены до основания. А чем их заменить, например, на Днепропетровщине, которая является самым большим потребителем электроэнергии в Украине? Честно говоря, не могу объяснить, чем и как, Геннадий Рябцев

