Летел на курорт в Египет через Киев. Радары показали странный самолет над Украиной

Борт принадлежит белорусской авиакомпании Belavia

В небе над Украиной радары зафиксировали пролет пассажирского самолета. Речь идет о борту Boeing 737-800 (В738).

Что нужно знать:

Радары заметили пассажирский борт над Киевской областью

Самолет направлялся из Беларуси в Египет 6 ноября

Карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара

По данным портала AirNav Radar, самолет над Украиной был зафиксирован 6 ноября вечером. Вероятнее всего, эти данные объясняются сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, ведь на самом деле самолеты над Украиной не летают. С начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.

Данные рейса, зафиксированного радарами над Украиной

По данным радара, борт рейса B28213/BRU8214 компании Belavia вылетел в 14:07 из Минска, Беларусь и приземлился в 19:17 в Хургаде, Египет. Полет длился более шести часов. За это время борт якобы пересек закрытое воздушное пространство в Украине и долетел почти до Киева, что показано на карте ниже.

Самолет на карте

Радары сфиксировали лет над Украиной 6 ноября

Отметим, что карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара, на что могли повлиять следующие причины:

передача искаженных данных о местонахождении самолета,

сбои в работе наземных приемных станций,

помехи в работе GPS,

активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.

Что известно о самолете

Boeing 737-800 – это пассажирский реактивный самолет, который разработала и производит компания Boeing Commercial Airplanes. Этот борт имеет 162-189 мест и может преодолевать расстояние более 5665 км. Стоимость одного самолета составляет примерно от 51,5 млн до 87 млн долларов.

Boeing 737-800

Этот борт предназначен для среднемагистральных рейсов и используется многими авиакомпаниями по всему миру. По последним данным, белорусская авиакомпания "Belavia" имеет всего 5 бортов В737.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно над горами в Украине "заметили" VIP-самолет.