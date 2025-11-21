Летел на курорт в Египет через Киев. Радары показали странный самолет над Украиной
Борт принадлежит белорусской авиакомпании Belavia
В небе над Украиной радары зафиксировали пролет пассажирского самолета. Речь идет о борту Boeing 737-800 (В738).
Что нужно знать:
- Радары заметили пассажирский борт над Киевской областью
- Самолет направлялся из Беларуси в Египет 6 ноября
- Карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара
По данным портала AirNav Radar, самолет над Украиной был зафиксирован 6 ноября вечером. Вероятнее всего, эти данные объясняются сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, ведь на самом деле самолеты над Украиной не летают. С начала полномасштабного вторжения России воздушное пространство над государством закрыто.
По данным радара, борт рейса B28213/BRU8214 компании Belavia вылетел в 14:07 из Минска, Беларусь и приземлился в 19:17 в Хургаде, Египет. Полет длился более шести часов. За это время борт якобы пересек закрытое воздушное пространство в Украине и долетел почти до Киева, что показано на карте ниже.
Отметим, что карта полета этого рейса может свидетельствовать о сбое радара, на что могли повлиять следующие причины:
- передача искаженных данных о местонахождении самолета,
- сбои в работе наземных приемных станций,
- помехи в работе GPS,
- активное использование РЭБ или проблема обработки данных в сервисе.
Что известно о самолете
Boeing 737-800 – это пассажирский реактивный самолет, который разработала и производит компания Boeing Commercial Airplanes. Этот борт имеет 162-189 мест и может преодолевать расстояние более 5665 км. Стоимость одного самолета составляет примерно от 51,5 млн до 87 млн долларов.
Этот борт предназначен для среднемагистральных рейсов и используется многими авиакомпаниями по всему миру. По последним данным, белорусская авиакомпания "Belavia" имеет всего 5 бортов В737.
