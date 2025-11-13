Над горами в Украине "заметили" VIP-самолет: есть загадочная деталь

Крупный бизнес-джет канадской компании предназначен для дальних трансконтинентальных перелетов

Радары зафиксировали загадочный VIP-самолет в небе над горами в Закарпатской области. Однако узнать откуда и куда он летел, невозможно.

Что нужно знать:

Радары Flightradar24 зафиксировали пассажирский борт над Закарпатьем 10 октября

Направление самолета остается неизвестным

С начала полномасштабной войны воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации, потому причин фиксирования самолетов может быть несколько

Соответствующая информация была опубликована на сайте Flightradar24, онлайн-сервиса, позволяющего отслеживать движение самолетов по всему миру в реальном времени на интерактивной карте. Согласно его данным, самолет был зафиксирован 10 ноября.

Известно лишь то, что это был Bombardier Global Express.

Радары зафиксировали самолеты над Закарпатской областью. Скриншот: "Телеграф"

Справка: Bombardier Global Express – это крупный бизнес-джет канадской компании Bombardier Aerospace, предназначенный для дальних трансконтинентальных перелетов. Он вмещает до 19 пассажиров и разделен на три отсека.

Модель характеризуется высокими показателями дальности полета, крейсерской скоростью около 950 км/ч и возможностью выполнения беспосадочных трансконтинентальных рейсов, например, Нью-Йорк — Токио.

Bombardier Global Express. Фото: Википедия

Почему над Украиной фиксируют гражданские самолеты

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации. Однако системы наблюдения за воздушным движением периодически фиксируют пассажирские самолеты над территорией разных регионов нашей страны. Это разъясняется сбоем в системе наблюдения.

Среди причин такого явления может быть передача ошибочных координат расположения воздушного судна, технические неполадки в работе наземных станций приемки сигналов, перебои в работе системы GPS. Также сбои могут быть связаны с интенсивным применением в ходе войны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что над Одесской областью были зафиксированы пассажирские самолеты.