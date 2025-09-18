В лесу в Винницкой области живет настоящий хозяин леса. Его размеры впечатляют (видео)

Рогатое животное является крупнейшим наземным млекопитающим Европы и ближайшим родственником американского бизона

Жители Винницкой области увидели среди леса огромное дикое животное. Речь идет за зубра.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Запад Главное". Там показали видео.

На видео виден массивный зубр с характерной темно-коричневой, почти черной шерстью. Животное имеет мощное телосложение с большой головой и короткими, но крепкими рогами. Особенно заметна широкая грудь и холм на холке, что является характерными признаками этого вида. Зубр выглядит взрослым и здоровым, его размеры поражают даже видео.

Что известно о зубрах

Зубр (Bison bonasus) является крупнейшим наземным млекопитающим Европы и самым близким родственником американского бизона. Взрослые самцы могут достигать веса до 1000 килограммов, а высоты в холке – до 2 метров.

В природе зубры живут преимущественно в смешанных и лиственных лесах, где питаются травой, листьями, побегами деревьев и кустарников. Летом основу рациона составляют травы, а зимой — кора и ветки деревьев.

Опасность для человека

Несмотря на свой спокойный вид, зубры могут быть опасны для человека, особенно при защите потомства или в случае ощущения угрозы. Эти сильные животные способны развивать скорость до 50 км/ч и имеют большие рога, поэтому при встрече с ними рекомендуется держать безопасное расстояние.

