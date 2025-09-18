Укр

В лесу в Винницкой области живет настоящий хозяин леса. Его размеры впечатляют (видео)

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Опасное животное вело себя странно
Опасное животное вело себя странно. Фото Коллаж "Телеграф"

Рогатое животное является крупнейшим наземным млекопитающим Европы и ближайшим родственником американского бизона

Жители Винницкой области увидели среди леса огромное дикое животное. Речь идет за зубра.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Запад Главное". Там показали видео.

На видео виден массивный зубр с характерной темно-коричневой, почти черной шерстью. Животное имеет мощное телосложение с большой головой и короткими, но крепкими рогами. Особенно заметна широкая грудь и холм на холке, что является характерными признаками этого вида. Зубр выглядит взрослым и здоровым, его размеры поражают даже видео.

Что известно о зубрах

Зубр (Bison bonasus) является крупнейшим наземным млекопитающим Европы и самым близким родственником американского бизона. Взрослые самцы могут достигать веса до 1000 килограммов, а высоты в холке – до 2 метров.

В природе зубры живут преимущественно в смешанных и лиственных лесах, где питаются травой, листьями, побегами деревьев и кустарников. Летом основу рациона составляют травы, а зимой — кора и ветки деревьев.

Опасность для человека

Несмотря на свой спокойный вид, зубры могут быть опасны для человека, особенно при защите потомства или в случае ощущения угрозы. Эти сильные животные способны развивать скорость до 50 км/ч и имеют большие рога, поэтому при встрече с ними рекомендуется держать безопасное расстояние.

Ранее "Телеграф" писал, что посреди Львова заметили хищное и утомленное животное

Теги:
#Винницкая область #Животное #Краснокнижный зубр