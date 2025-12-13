Мир, который стоит сберечь: National Geographic показал лучшие фото дикой природы 2025 года

National Geographic показал, какой прекрасной и одновременно уязвимой остается наша планета

National Geographic опубликовал ежегодную подборку лучших снимков дикой природы 2025 года. В нее вошли работы фотографов со всего мира – от Бразилии и Южного Судана до Калифорнии и Канады.

Эта подборка не только демонстрирует поразительную красоту живой природы, но и подчеркивает ее уязвимость и потребность в защите. "Телеграф" собрал самые впечатляющие кадры для вас.

Суть фотопроекта National Geographic

Журнал National Geographic традиционно выбирает самые яркие кадры года, сосредотачиваясь на диких животных, крупных миграциях и хрупких экосистемах планеты. В подборку-2025 попали около десятка особо выразительных фотографий, которые редакция выделила среди огромного количества работ.

Главный редактор издания отмечает: отдельно эти снимки рассказывают о красоте и хрупкости природы, а вместе создают чувство срочности и призыв сохранить то, что оказалось на грани исчезновения. Фотопроект работает как эмоциональное напоминание о поэтичности мира, который люди часто воспринимают как само собой разумеющееся.

Главные кадры: от ягуара до белой акулы

Одним из символов подборки стал снимок ягуара, сделанный в бразильском национальном парке Риу-Доси фотографом Фернандо Фасиоле. По оценкам National Geographic, в этом регионе осталось менее десятка таких диких кошек, поэтому каждый кадр с ними автоматически становится и документом, и предупреждением.

Фото: Fernando Faciole/National Geographic

Еще одна знаковая работа – фото трехметровой белой акулы у побережья штата Мэн в США, авторства Брайана Скэрри. Рост численности этих хищников в регионе связывается с увеличением популяции тюленей после принятия Закона о защите морских млекопитающих в 1972 году, что показывает, как долгосрочная охранная политика изменяет экосистемы.

Фото: Brian Skerry/National Geographic

"С утра до ночи": сложные фотокомпозиции

Американский фотограф Стивен Уилкс представил сразу несколько работ, созданных в собственной технике Day to Night ("С утра до ночи"). Один из его кадров — это художественное изображение водопоя в Ботсване, смонтированное из сотен фотографий, снятых в течение 18–36 часов, что позволяет показать изменение жизни локации в течение суток в одном кадре.

Фото: Stephen Wilkes/National Geographic

Другая работа Уилкса посвящена скоплению морских львов в проливе Маласпина в Канаде. Этот вид раньше находился на грани исчезновения, однако благодаря природоохранным мерам его популяция постепенно восстанавливается, и фото становится визуальным свидетельством успеха природоохранной политики.

Фото: Stephen Wilkes/National Geographic

Хрупкие детали: отдых пчелы и магия миграции

Фото: Karine Aigner/National Geographic

Фотография Карин Айгнер зафиксировала пчелу, отдыхающую внутри цветка в городе Дэвис, штат Калифорния. Такой камерный, почти интимный момент контрастирует с масштабными сценами в подборке и напоминает, что даже самые маленькие опылители являются ключевыми для здоровья планеты.

Фото: Marcus Westberg/National Geographic

В противоположность этому — монументальный кадр Маркуса Вестберга, показывающий миграцию шести миллионов антилоп в Южном Судане. По данным исследования African Parks и Университета Джубы, это самая большая наземная миграция в мире, и ее фиксация на фото помогает привлечь внимание к сохранению миграционных коридоров.

Другие яркие снимки и где их посмотреть

В подборку также вошли другие зрелищные кадры фотографов Manu San Félix, Jaime Rojo, Natalia Favre и Anand Varma, работающих в разных уголках планеты и исследующих подводный мир, наземные экосистемы и микромир насекомых. Их работы поддерживают общую тему этого года: человек должен успеть сохранить природное разнообразие, пока оно не превратилось в воспоминание.

Фото: Natalia Favre/National Geographic

Фото: Jaime Rojo/National Geographic

Фото: Manu San Félix/National Geographic

Фото: Anand Varma/National Geographic

Просмотреть полную коллекцию "Pictures of the Year 2025" с высоким разрешением можно на официальном сайте National Geographic в разделе фотографии. Это не просто коллекция красивых снимков, а мгновения, в которых остановилось время, чтобы показать продемонстрировать нам, что окружающий мир – жив и хрупок.

Каждая фотография из нашей подборки – призыв действовать, беречь, не забывать, что природа – не фон для человеческой жизни, а его основа. И именно от людей зависит, останутся ли эти истории света и дикой красоты в будущем.

Ранее "Телеграф" рассказывал о кадрах финалистов Nikon Comedy Wildlife Awards. Каждое из этих фотографий заставит вас улыбнуться.