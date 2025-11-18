Климатические перемены в Украине: почему одни области получают бонусы, а другие рискуют
Страна переживает заметный сдвиг природных условий, который меняет распределение культур и смещает привычные аграрные зоны
В этом году климатические изменения по-разному влияют на регионы Украины. В то время как юг и восток сталкиваются с засухами и падением урожайности, Полесье и запад страны неожиданно оказываются в выигрыше.
Что нужно знать:
- В северных и западных областях осадки стали более равномерными
- Бахчевые частично сместились из Херсонщины в Харьковскую и Киевскую области
- На юге и востоке явная нехватка влаги, что снижает продуктивность бобовых и кукурузы
Об этом "Телеграфу" рассказал Сергей Авраменко – доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Института растениеводства имени В. Юрьева НААН в материале: "Арбузы будут расти под Киевом, а часть Украины станет пустыней: ученый обещает радикальное изменение климата"
По его словам, Полесье, Северные областные, Запад Украины от климатических изменений в определенном плюсе. Ведь в этих регионах количество осадков наоборот стабилизировалось и больше не избыточно. Общее потепление повлияло и на структуру посевов – некоторые культуры начали выращивать там, где раньше это было сложно или даже невозможно.
На Западе Украины раньше не выращивали подсолнечник, потому что для него там было холодно и слишком влажно. Сейчас эта культура там растет и дает достаточно высокие урожаи. Вместо Херсонской области, часть которой оккупирована, бахчевые культуры, в частности, арбузы стали сажать на Харьковщине и Киевщине
Он добавил, то на юге и востоке стали меньше выращивать сою, поскольку ей необходим более влажный климат.
Засушливость в этих регионах негативно влияет на урожайность других бобовых и кукурузы
