Климатические перемены в Украине: почему одни области получают бонусы, а другие рискуют

Страна переживает заметный сдвиг природных условий, который меняет распределение культур и смещает привычные аграрные зоны

В этом году климатические изменения по-разному влияют на регионы Украины. В то время как юг и восток сталкиваются с засухами и падением урожайности, Полесье и запад страны неожиданно оказываются в выигрыше.

Что нужно знать:

В северных и западных областях осадки стали более равномерными

Бахчевые частично сместились из Херсонщины в Харьковскую и Киевскую области

На юге и востоке явная нехватка влаги, что снижает продуктивность бобовых и кукурузы

Об этом "Телеграфу" рассказал Сергей Авраменко – доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Института растениеводства имени В. Юрьева НААН

По его словам, Полесье, Северные областные, Запад Украины от климатических изменений в определенном плюсе. Ведь в этих регионах количество осадков наоборот стабилизировалось и больше не избыточно. Общее потепление повлияло и на структуру посевов – некоторые культуры начали выращивать там, где раньше это было сложно или даже невозможно.

На Западе Украины раньше не выращивали подсолнечник, потому что для него там было холодно и слишком влажно. Сейчас эта культура там растет и дает достаточно высокие урожаи. Вместо Херсонской области, часть которой оккупирована, бахчевые культуры, в частности, арбузы стали сажать на Харьковщине и Киевщине говорит собеседник.

Он добавил, то на юге и востоке стали меньше выращивать сою, поскольку ей необходим более влажный климат.

Засушливость в этих регионах негативно влияет на урожайность других бобовых и кукурузы рассказывает Сергей Авраменко о примерах изменений.

Сергей Авраменко

