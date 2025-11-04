Украинский оазис среди пустыни: где в Харьковской области находится настоящее природное чудо (фото)

Кварцевый карьер в Харьковской области идеально подходит для фотосессии

В Харьковской области есть место, которое выглядит будто с другой планеты — кварцевый карьер в Новоселовке со светлыми песками, который похож на настоящую пустыню.

В селе Новоселовка Нововодолажского района Харьковской области расположен уникальный кварцевый карьер, известный как "Голубое озеро". "Телеграф" решил узнать историю этого места и что там сейчас находится.

Белый песок создает эффект пустыни — фото "Find-way"

Песчаный карьер образовался в результате добычи песка

Песчаный карьер образовался в результате добычи песка и кварца, которая началась еще в 1938 году. Он также известен как "Голубое озеро" из-за его бирюзовой воды и чистого белого песка, которые создают эффект настоящего оазиса посреди пустыни.

Карьер в настоящее время находится в частной собственности. Из-за этого купаться в водоеме запрещено, однако посетители могут наслаждаться красотой озера с берега и даже окунать ноги в теплый песок.

Добраться сюда можно как на собственном автомобиле, так и на общественном транспорте. Для тех, кто пользуется поездом, нужно ехать до станции "Кварцевый", а если автобусом, то нужно отправляться с центрального рынка автобусом № 8, 9 и 12.

Карьер не только привлекает туристов, но и является важным промышленным объектом, где добывают кварцевые пески для разных отраслей промышленности. Благодаря сочетанию природной красоты и промышленной истории "Голубое озеро" стало одной из ярких точек на туристической карте Харьковщины.

