Где расположена самая красивая деревня планеты и почему местные не рады там жить

Маленькая британская деревня не выдержала славы

Британское село Байбери в графстве Глостершир попало в мировые рейтинги после того, как Forbes признал его самым красивым на планете. Каменные домики, цветущие усадьбы и тишина провинции сделали это место символом уюта и идиллии.

Что нужно знать:

Самая красивая деревня мира расположена в британском Котсуолдсе

Байбери принимает до 20 тысяч туристов за выходные

Местные жалуются на хаос, давку и мусор

Однако за живописными фасадами скрывается усталость, злоба и даже отчаяние жителей. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

Байбери – небольшое поселение XIV века с 600 жителями на берегу реки Колн. Туристы называют его живой открыткой: золотистые дома из известняка, старый мост, утки на реке, луга в цветах и запах садов в воздухе.

Байбери на карте

Именно это идеальное сочетание природы и архитектуры помогло Байбери обойти известные места вроде греческой Ойи на Санторини или японского Сиракава-го и возглавить рейтинг Forbes "50 самых красивых сел мира".

После выхода рейтинга поток посетителей резко вырос — только за одни выходные в село приехали до 20 000 туристов. Для тихой общины это стало настоящим ударом.

Тихая улочка Байбери

Глава местного прихода Крейг Чапмен признался: "Я путешествовал по миру и не могу поверить, что именно мы — самая привлекательная деревня планеты. Это большая честь, но и большая проблема".

Байбери расположен на узкой дороге с единственным мостом через реку, пропускающий только один автомобиль. Из-за потока автобусов и туристических групп движение часто блокируется, а жители не могут добраться до работы или магазина.

По словам Чапмена, хуже всего — это поведение части посетителей:

Люди останавливаются посреди дороги, фотографируются на частных подворьях, покидают мусор. Мы были вынуждены ввести ограничения, говорит мужчина.

Дороги довольно узкие

Чтобы разгрузить дороги, парковку в центре села закрыли, а автобусам разрешили только короткие остановки для высадки и посадки людей. Туристов просят приезжать меньшими машинами и уважать конфиденциальность местных.

Эти мероприятия, хоть и непопулярны среди туроператоров, позволили вернуть хотя бы часть гармонии между жителями и гостями.

Деревенский пейзаж

Для многих жителей Байбери их село перестало быть домом и превратилось в декорацию для селфи. Несмотря на трудности, Байбери остается одним из самых волшебных мест Великобритании.

