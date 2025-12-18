Отключение по 22 часа в Киеве? Нардеп оценил прогноз эксперта

Страшилки о свете – преувеличение?

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко прогнозирует, что киевлянам придется сидеть без света по 22 часа в сутки. По его словам, это произойдет через неделю-две, когда температура упадет до -10°C.

Что нужно знать:

Украина лучше подготовлена, чем в 2022-м

Все девять атомных энергоблоков работают

Возможны только кратковременные аварийные отключения

Народный депутат Сергей Нагорняк назвал такие предсказания "гаданием на кофейной гуще". Об этом глава подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рассказал "Телеграфу" в материале: "Атомники вытянут 60% потребления: депутат о реальном состоянии энергосистемы, графиках и зиме".

Комментируя слова Попенко о возможных долговременных отключениях света в Киеве уже в ближайшие недели, Сергей Нагорняк заявил, что такие прогнозы не имеют под собой реальной основы. По его словам, подобные заявления больше похожи на предположение, чем на взвешенный анализ ситуации.

Это так же, как гадать на кофейной гуще. Так же, как давать прогнозы относительно наличия или отсутствия электроэнергии в Киеве или другом городе, отметил народный депутат.

По словам нардепа, ситуации могут быть сложными и разными. Однако они не могут быть столь продолжительными, как прогнозируют некоторые эксперты.

Нагорняк напомнил, что Украина имеет атомную генерацию, которая не подвергается атакам. Кроме оккупации Запорожской АЭС все девять атомных энергоблоков работают. Депутат недавно посетил Хмельницкую АЭС и общался с работниками.

Настроение нормальное, люди работают. Все регламентные работы выполнены вовремя, и атомные энергоблоки отработают полностью весь отопительный сезон и будут давать максимальный объем мощности в нашу энергосистему. рассказал народный избранник.

Депутат признал, что россияне постараются атаковать подстанции "Укрэнерго". Они отвечают за передачу электроэнергии. Но Украина к этому готова и имеет алгоритм действий после атак.

Нагорняк считает, что безуспешные атаки должны привести врага в чувство. В 2025 году Украина лучше подготовлена, чем была в 2022 году. Россияне упустили свой шанс в 2022 году.

Отвечая на вопрос, возможны ли все же в Украине отключения света по 22 часа в сутки, депутат заявил, что такие сценарии не соответствуют реальному положению вещей. "Могут быть аварийные отключения для возобновления работы той или иной подстанции. Но длительных таких отключений по моим прогнозам быть не должно", — подытожил Нагорняк.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет с графиками зимой. Энергетический эксперт Михаил Гончар призвал не верить в панические прогнозы.