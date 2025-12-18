Отключений в Киевской области станет меньше: подробности от главы ОВА

Область работает над энергетической независимостью

После массированной атаки на Киев 8 ноября столица и область получили жесткие графики отключений электроэнергии. В сложные дни свет выключали на 13–15 часов.

Что нужно знать:

Около 50 потребителей используют импорт электричества

Франция передала 68 солнечных панелей

Больницы и школы переходят на автономность

Несмотря на сложную ситуацию, местные власти обещают, что отключений станет меньше. В области увеличивают собственную генерацию, привлекают бизнес к импорту тока и переводят важные объекты на автономное питание. Об этом глава Киевской ОГА Николай Калашник рассказал "Телеграфу" в материале:"Председатель Киевской ОВА об обстрелах, бизнесе, нехватке учителей и условии, при котором станет лучше со светом".

По словам главы области, вопрос электроснабжения остается одним из самых чувствительных для жителей Киевщины, ведь от стабильности сетей зависит ежедневная жизнь людей. Областные власти вместе с энергетиками оперативно реагируют на аварийные ситуации, возникающие из-за перегрузки.

На этой неделе в области действовали четыре очереди отключений, из-за чего одновременно без света могли оставаться около 70% абонентов. Всего за сутки электроэнергия могла отсутствовать до 14 часов.

Отдельная напряженная ситуация на прошлой неделе возникла в селе Крюковщина Вишневой общины. Там местные жители перекрывали дорогу из-за длительного отсутствия электроснабжения.

Как пояснил Николай Калашник, во время работ на одном из строительных объектов была повреждена основная и аварийная линии. Поэтому люди оставались без света более 30 часов.

После инцидента провели служебное расследование, а виновных привлекли к ответственности. По словам главы ОВА, "такой халатности нельзя допускать".

Параллельно в области работают над увеличением внутренней генерации за счет импорта электроэнергии. По словам Николая Калашника, это позволяет разгрузить сеть и стабилизировать ситуацию для потребителей.

Сейчас активно работаем над увеличением внутренней генерации за счет импорта. Это уменьшает нагрузку на сеть для бытовых клиентов, а бизнес не отключается и может работать круглосуточно, отметил глава Киевской ОВА.

В настоящее время в области почти 50 потребителей используют импортируемую электроэнергию общей мощностью более 50 МВт. Кроме того, работает 40 локаций когенерации, одновременно производящих электроэнергию и тепло, обеспечивая дополнительные мощности.

До конца года планируется завершить запуск еще семи таких объектов. Также социальные учреждения постепенно переводят на автономное питание, в частности, за счет 68 солнечных панелей, которые область получила от Франции.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что эксперт рассказал, что будет с графиками зимой. Он призвал не верить в разговоры о 22 часах без света.