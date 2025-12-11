Вашу пенсию могут получить за вас: кто и как это может сделать

Другой человек может получать ваши деньги не более 12 месяцев

Украинские пенсионеры имеют возможность поручить получение своих выплат другому лицу по доверенности. Однако данный механизм имеет свои условия.

"Телеграф", ссылаясь на данные Пенсионного фонда, рассказывает о порядке выплаты пенсии по доверенности.

Пенсия может выплачиваться по доверенности согласно статье 47 Закона Украины от 09.07.2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Доверенность удостоверяется нотариально и должна содержать информацию о:

месте и дате её составления (подписания);

сведения о доверителе и представителе (ФИО, место жительства представителя);

объеме полномочий представителя;

сроке действия доверенности.

Важные моменты: доверенность без указания даты ее подписания и подписей считается недействительной. Независимо от срока действия доверенности, срок выплаты пенсии по ней не может превышать 12 месяцев.

При получении пенсии по почте доверенность нужно предъявить работнику отделения почтовой связи при получении пенсии. После истечения 12 месяцев действия доверенности пенсионеру нужно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подать заявление о продлении выплаты пенсии по доверенности.

При получении пенсии через банковское учреждение порядок выплаты пенсии по доверенности несколько иной.

Если суммы пенсии получают по доверенности больше одного года, банк обязан уведомить об этом орган Пенсионного фонда, который начисляет соответствующие средства, не позднее 28 числа месяца, в котором возникли такие обстоятельства.

Получатель пенсии должен лично подать новое заявление в орган Пенсионного фонда о продлении выплаты пенсии по доверенности. Если пенсионер не подает указанное заявление, выплату пенсии переводят в отделение почтовой связи.

