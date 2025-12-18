Украину может ожидать наплыв дешевого мяса. Эксперт назвал причину

Свинина дешевеет из-за новых вспышек АЧС в Украине и Испании

Перед праздниками в Украине стремительно дешевеет свинина. Тем не менее, цены могут упасть еще ниже, из-за возможного перенасыщения рынка дешевым мясом.

На цены оказывают существенное влияние вспышки африканской чумы свиней как в Украине, так и в Европе. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал аналитик мясного рынка Николай Бабенко.

Влияние европейского фактора на цены в Украине

По словам эксперта, 30 ноября 2025 года в Испании произошла первая за 30 лет вспышка АЧС. Этот фактор существенно усложняет ситуацию, поскольку в Украину может направиться поток дешевого мяса зараженных животных.

"Часть экспортных сертификатов испанской свинины уже отменена, что может привести к притоку дешевой европейской продукции в Украину. Добавьте еще и то, что цена свинины существенно снизится из-за импорта", — отметил Бабенко.

Николай Бабенко

Также он рассказал, что на польской бирже CennikRolnicze средняя цена на живых свиней составляет 53,48 гривны за килограмм. Это объективно, значительно ниже украинских ценовых показателей даже после падения закупочных цен со 100 до 70 гривен за килограмм.

Розничная цена 1 кг свинины в Украине в ноябре

Что такое АЧС

Африканская чума свиней (АЧС) украинскими специалистами характеризуется как опасная инфекционная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, воспалительными и дистрофическими поражениями внутренних органов и высокой смертностью. Вирус быстро распространяется среди поголовья. Он очень устойчив и долго живет в окружающей среде.

Что необходимо знать об африканской чуме свиней:

АЧС не представляет опасности для людей;

АЧС болеют только дикие и домашние свиньи;

основной путь передачи возбудителя – непосредственный контакт животных между собой и перенос возбудителя от больного к здоровому животному через посредника, в роли которого чаще всего выступает человек, а также инвентарь, обувь и одежда, транспортные средства и корма.

Профилактика АЧС

