Где и когда лучше пересекать границу Украины, чтобы не застрять в очередях

Пограничники рассказали о ситуации на контрольно-пропускных пунктах

В Украине в самом разгаре летний сезон путешествий за границу. Однако перед поездкой лучше ознакомиться с ситуацией на контрольно-пропускных пунктах.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПС). Отмечается, что в настоящее время в пункте пропуска "Шегини" временно ограничено движение для авто и грузовиков, речь идет о направлении выезда из Украины из-за масштабных ремонтно-модернизационных работ.

"С началом лета ожидается рост пассажиропотока через пункты пропуска Львовщины — до +40% от привычных показателей. Наибольшие очереди фиксируют в "Краковке" и "Шегинях" (выезд из Украины). Умеренная нагрузка — в "Раве-Русской", "Грушеве" и "Угриневе". Наименьшая загрузка – в "Нижанковичах" и "Смольнице"", — говорят в ГПС.

В какое время лучше пересекать границу?

Выезд из Украины – будни, утро или поздний вечер

Въезд в Украину – выходные

К тому же есть возможность пересечь границу на западном участке в пределах Закарпатской, Черновицкой и Волынской областей. На этих отрезках очереди обычно не затяжные.

Напомним, что в Минобразования рассказывали, как 18-летние мужчины законно могут пересечь границу и уехать из Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минобразования рассказали, почему на самом деле выезд несовершеннолетних за границу не катастрофа.