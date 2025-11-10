Она просто сидела на дороге: пограничники спасли редкую птицу с большими глазками (фото)

Раненая птица, которую лечат орнитологи, пока живет с одним из пограничников в Закарпатской области

В Закарпатье пограничники нашли травмированную сову, которая сидела на обочине дороги с раной у глаза. Один из военных забрал ее к себе и обратился к специалистам, чтобы спасти птицу.

Эта красавица, вероятно, является редкой серой совой, занесенной в Красную книгу Украины. Подробнее о состоянии здоровья птицы рассказали в правозащитной организации "UAnimals" на Facebook-странице.

Благодаря консультации орнитолога, птица получила специальное питание и первую медицинскую помощь. Сейчас сова чувствует себя лучше и уже расправляет крылья.

После полного восстановления, когда птица откроет ушибленный глаз, ее вернут в природную среду. Пока сова находится под наблюдением военного, который бережно о ней заботится.

Как выглядит редкая сова

Для справки

Сова серая — крупная птица длиной до 66 см и весом до 1,2 кг, обитающая в Европе, Западной Сибири и Северной Африке. В Украине это оседлый вид в Полесье, Лесостепи, Крыму и Карпатах, а в степной зоне встречается редко.

Вид занесен в Красную книгу Украины и международные охранные конвенции (CITES, Бернская). Основными причинами сокращения численности является уничтожение старых лесов, отсутствие дуплистых деревьев для гнездования, сокращение кормовой базы из-за пестицидов и незаконный лов.

Сова серая очень полезна птица для человека, ведь уничтожает мышевидных грызунов, помогая контролировать их популяцию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Днепре заметили редких птичек, похожих на пушистые шарики.