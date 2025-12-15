Актуально к праздникам: где в Украине запрещено пить алкоголь и какое наказание для взрослых и детей

Отдельные штрафы при употреблении алкоголя несовершеннолетними — для родителей

Употребление алкогольных напитков и появление в общественных местах в состоянии опьянения в Украине запрещены законом. Такие действия относятся к административным правонарушениям и наказываются штрафом, однако остаются одними из самых распространенных, особенно по праздникам — на улицах, в парках, скверах и заведениях культуры.

"Телеграф" рассказывает, где именно распитие алкоголя недопустимо, а также какую ответственность могут понести нарушители.

Где запрещено распивать алкоголь

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), употребление алкогольных и слабоалкогольных напитков запрещено в следующих местах:

учебные заведения

детские площадки

медицинские учреждения

заведения культуры

общественный транспорт, в том числе международного сообщения

подземные переходы, лифты и подъезды

парки и скверы

спортивные площадки и закрытые спортивные сооружения (исключение – пиво в пластиковой таре)

места проведения детских спортивных мероприятий

помещение органов государственной власти и местного самоуправления

улицы.

Какое наказание предусмотрено

Согласно статье 178 КУоАП, за распитие алкоголя в запрещенных местах или появление в общественных местах в состоянии опьянения могут применяться следующие меры:

предупреждение

штраф от одного до пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 до 85 гривен)

общественные работы

административный арест.

Если аналогичное нарушение повторяется в течение года после первого взыскания, размер штрафа растет — от трех до семи не облагаемых налогом минимумов (от 51 до 119 гривен).

Часто ловят – больший штраф

Лицо, которое дважды в течение года привлекали к административной ответственности за распитие алкоголя в запрещенных местах или появление в нетрезвом состоянии, может быть наказано строже. Закон предусматривает:

штраф от 10 до 20 не облагаемых налогом минимумов (от 170 до 340 гривен)

общественные работы продолжительностью 40-60 часов

исправительные работы сроком от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка

административный арест до 15 дней.

Если с алкоголем ловят несовершеннолетнего

Украинское законодательство предусматривает отдельную ответственность для родителей, опекунов и других взрослых в случаях, когда дети употребляют алкоголь. Согласно статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка — в частности, отсутствие должного надзора за его поведением и допущение к употреблению алкоголя — влечет штраф в размере от 850 до 1 700 гривен.

Отдельная ответственность предусмотрена и в случаях, когда родители или другие взрослые лица сознательно способствовали тому, что ребенок употреблял алкоголь. В такой ситуации может применяться статья 180 КУоАП — доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения, которое карается штрафом от шести до восьми не облагаемых налогом минимумов (от 102 до 136 грн).

