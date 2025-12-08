Припарковался под домом – получил штраф? Сколько водители заплатят за простое нарушение

Грузовикам запрещено парковаться под домами

Получить штраф за неправильную парковку можно даже если поставить машину под многоквартирным домом. Особенно если территория ограждена и под охраной.

"Телеграф" расскажет, за что могут наказать во время парковки во дворе. Заметим, что штрафуют водителей не за сам факт парковки у дома, а за нарушение ПДД.

То есть, получить штраф можно, если неправильно поставить машину. К примеру, заехать на тротуар, загородить проезд/проход и т.д. В то же время, во многих дворах уже сформировались так называемые свои места, то есть участки, где владелец той или иной машины ставит ее.

Неправильно припаркованный автомобиль

Фактически такие действия не имеют никакой законной основы. Ведь парковаться под домом могут совладельцы многоквартирного дома, их гости и арендаторы квартир. К тому же, если территория домов не ограждена, поставить машину там может кто угодно.

Какой штраф можно получить за неправильную парковку под домом

Как отмечено в постановлении Кабмина, размер штрафа зависит от многих обстоятельств. За неправильную парковку под домом можно получить штраф от 340 до 680 гривен (или 255 грн. повторно). Дополнительные обстоятельства:

если авто создает препятствие движению – это 680 грн;

парковка на местах для инвалидов без разрешения – 1020-1700 грн;

на газонах/тротуарах/возле баков – 680 грн;

за создание аварийной ситуации – временное лишение прав.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой штраф можно получить во время выгула собак и почему.