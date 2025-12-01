Штраф или тюрьма? Почему генератору не место на балконе и что делать с горе-соседями

Безответственное использование генератора угрожает жизни жильцов дома

17 ноября 2025 года в Черкасской области возник пожар генератора внутри надворной постройки. А в июле прошлого года, во время отключений света, из-за взрыва генератора сгорел большой частный дом популярной блогерши — погибла ее родственница.

Работа генераторов в закрытых пространствах нарушает правила пожарной безопасности и может иметь последствия в виде возгорания инструмента или гибели людей. "Телеграф" расскажет, насколько это может быть опасно, какая ответственность предусмотрена законом и что делать, если соседи включают генератор в доме.

Пожар за минуты, отравление за секунды

Самая большая угроза, которую создает генератор в квартире, — это пожар. Во время работы двигатель сильно нагревается, иногда температуры достаточно, чтобы загорелись синтетические материалы, мебель или любые легковоспламеняющиеся вещества поблизости. Добавьте к этому возможные искры или малейшую утечку горючего — и возгорание происходит буквально за несколько секунд. В условиях многоэтажки такой пожар мгновенно распространяется на соседние квартиры и лестничные клетки.

Не менее опасным является угарный газ. Генератор производит большие объемы CO — газа, который не имеет запаха и убивает незаметно. Десяти минут работы бензинового двигателя в закрытом помещении достаточно, чтобы концентрация угарного газа стала смертельной. Самое страшное, что токсичные пары быстро распространяются по вентиляционным каналам, поэтому погибнуть могут не только владельцы квартиры, но и соседи в разных подъездах.

Отдельная угроза — взрыв. Хранение канистр с бензином или дизелем в квартире создает риск детонации даже без прямого контакта с огнем. Достаточно перегрева двигателя, искры или статического разряда, чтобы горючее вспыхнуло или взорвалось, разрушая помещение и нанося ущерб всем жильцам дома.

Наконец, работа генератора сопровождается выбросом токсичных продуктов сгорания. Эти вещества раздражают дыхательные пути, вызывают гипоксию, головную боль, потерю сознания и могут повлечь долговременные повреждения легких. В закрытом пространстве дым накапливается очень быстро, превращая квартиру в смертельную ловушку.

Штрафы и миллионные иски

Запуск генератора в квартире — это не только опасно, но и юридически рискованно. В таких случаях владелец помещения автоматически нарушает правила пожарной безопасности, а это влечет за собой административную ответственность.

Полиция или ГСЧС могут наложить штраф до 3400 гривен , а управляющая компания или ОСМД вправе требовать возмещения всех убытков.

, а управляющая компания или ОСМД вправе требовать возмещения всех убытков. Однако в большинстве случаев ситуация не ограничивается только штрафами. Если из-за генератора произошел пожар, взрыв или пострадали люди, наступает уголовная ответственность.

По статье 270 Уголовного кодекса (нарушение требований пожарной безопасности) владелец может получить ограничение свободы до трех лет, а если есть погибшие, наказание возрастает до восьми лет заключения.

Если кто-то умер от отравления угарным газом, может быть применена статья 119 УКУ об убийстве по неосторожности.

А в случае, когда вследствие действий владельца выгорели или были повреждены соседние квартиры, рассматривается уже статья 194 УКУ — умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Отдельная часть ответственности — гражданская. Соседи имеют право требовать компенсацию за ремонт, восстановление жилья, уничтоженные вещи или лечение после отравления угарным газом. Такие иски часто исчисляются сотнями тысяч гривен, и все расходы ложатся на владельца квартиры, который включил генератор в помещении.

Что делать соседям, если в доме кто-то запускает генератор в квартире

Для жильцов многоэтажки запуск генератора в квартире кем-либо из соседей означает реальную и немедленную угрозу жизни. Стоит вызвать полицию — инспекторы составляют протокол о нарушении и фиксируют факт использования генератора в жилом доме, что станет ключевым доказательством в случае дальнейших жалоб или судебных процессов.

После этого жильцы должны уведомить ОСМД или управляющую компанию, чтобы зафиксировать инцидент на уровне управляющего домом. Руководство может составить официальный акт, выдать письменное требование о прекращении нарушения и ссылаться на правила пожарной безопасности, которые нарушитель обязан соблюдать.

Если жилец отказывается выключить генератор или продолжает пользоваться им после предупреждений, соседи могут обратиться в районный отдел полиции с заявлением о нарушении статьи 270 Уголовного кодекса — нарушение требований пожарной безопасности.

Как получить электричество без угрозы жизни

Несмотря на масштабные отключения света, существуют решения, позволяющие обеспечить жилье электричеством без риска для жизни. Самое главное правило — никаких бензиновых или дизельных генераторов в помещении. Вместо этого в квартирах безопасно работают инверторные зарядные станции: они не выделяют угарного газа, не перегреваются до критических температур и способны поддерживать работу освещения, интернета, ноутбуков или мелкой бытовой техники.

Если же речь идет о генераторах, их можно использовать только на открытом воздухе на расстоянии не менее пяти метров от дома, чтобы избежать попадания угарного газа в вентиляцию. Все подключения должны осуществляться исключительно сертифицированными удлинителями с защитой от влаги и перегрева.

Для более длительных отключений стоит заранее выбирать зарядные станции соответствующей мощности, которые способны работать с потребителями, необходимыми именно вашей семье. Дополнительную безопасность обеспечивают аккумуляторные обогреватели и источники бесперебойного питания, способные поддерживать критические системы дома без каких-либо рисков для жильцов.

