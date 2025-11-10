Коломойский и Боголюбов должны выплатить ПриватБанку более $3 млрд — решение Высокого суда Англии

Высокий суд Англии обязал Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова выплатить ПриватБанку более $3 млрд. возмещения и судебных издержек после признания их виновными в масштабном мошенничестве. Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, эти суммы должны быть уплачены до 24 ноября 2025 года, иначе на них будут начисляться проценты.

Основная сумма ущерба, которую Коломойский и Боголюбов должны возместить государственному банку определена судом в размере $1,7 млрд. Высокий суд Англии также обязал их выплатить проценты в $1,1 млрд и осуществить авансовый платеж для покрытия расходов ПриватБанка в размере 76,5 млн. $9, линг.

Экс-владельцы ПриватБанка обращались в суд с просьбой предоставить разрешение на апелляцию вынесенного решения и остановить его исполнение до рассмотрения такой апелляции. Однако оба ходатайства Коломойского и Боголюбова были отклонены судом.

Судья Трауэр отметил, что их позиции "…были по своей сути неправдоподобными и построены на сознательной лжи", а также что попытка господина Боголюбова дистанцироваться от мошеннических действий "была глубоко обманчивой и недобродетельной". Судом было установлено, что и Коломойский, и Боголюбов представили "позицию, которая имела целью ввести суд в заблуждение".

Если вышеуказанные суммы не будут уплачены добровольно, ПриватБанк безотлагательно начнет процесс взыскания и будет добиваться принудительного исполнения решения суда за счет активов бывших собственников, чтобы получить компенсацию для Банка и соответственно для его акционера — Правительства Украины. Эти активы находятся под судебным приказом о всемирном аресте активов с декабря 2017 года.

Напомним, Высокий суд Лондона 30 июля 2025 принял финальное решение по делу ПриватБанка против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и аффилированных компаний, признав их виновными в незаконном выведении более $1,9 млрд.