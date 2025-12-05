Будут ли останавливать транспорт на минуту молчания в Киеве: Кличко поставил точку в вопросе

У властей пока нет свободных ресурсов в бюджете

Каждый день во время общегосударственной минуты молчания все граждане должны останавливаться на одну минуту, чтобы почтить память погибших защитников Украины. Однако в столице это правило почему-то не соблюдается так строго, как во Львове или других городах.

Как отметил "Телеграфу" мэр Киева Виталий Кличко, полностью остановить столицу на одну минуту в 9:00 почти не реально. Он считает, что чтить память погибших — это дело национального сознания каждого.

Что нужно знать:

Обеспечить объявление минуты молчания по громкоговорителям в Киеве технически тяжело

Останавливать транспорт и метро в столице в настоящее время — сложная задача

Сейчас у властей Киева нет ресурсов, чтобы реализовать какие-либо предложения по организации минуты молчания

Кличко говорит, что слышал, как во Львове останавливается весь город на минуту молчания, как и в Кременчуге. Однако организовать остановку всего транспорта вместе с метро в 9 утра – сверхсложная задача.

"Во-первых, это должна быть работа с людьми. Это неправильно взять и выключить свет в этом городе для того, чтобы у нас остановилось метро, электротранспорт и все стояли. Есть разные другие методы, но в первую очередь это должно быть внутреннее уважение каждого из нас и уважение к тем людям", — говорит мэр столицы.

Он считает, что поведение людей во время минуты молчания – это их воспитание, общение и национальное сознание. На вопрос военных, а почему же во Львове просто по громкоговорителям объявляют об этом, а в Киеве нет, Кличко сказал: "Смотрите, у нас нет громкоговорителей, по которым можно по всему городу так делать. Но у нас о минуте молчания говорят по радио, телеканалам, в транспорте объявляют".

Резюмируя мэр Киева подчеркнул, что пока нет свободных ресурсов, чтобы реализовать какую-либо идею по улучшению организации минуты молчания в столице. Кроме того, он подчеркнул, что даже у тех идей, которые звучат от общества, есть недостатки.

