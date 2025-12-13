Миллиардная реконструкция без перспектив: как Левый берег Киева оставляют без ключевого транспорта

Предложенный проект может не решить неотложных проблем, а лишь усложнить ситуацию

Во время реконструкции путепровода возле станции метро "Черниговская" в Киеве трамвайное движение будет полностью закрыто. Речь идет не только о локальных маршрутах, но и о Троещинском скоростном трамвае, который является ключевым элементом транспортной системы северной части Левобережья. Как следует из ответов городских служб, на время ремонта трамваи планируют заменить автобусами, которые будут сняты с других маршрутов.

В то же время, документы, коммуникация между структурами КГГА и позиции экспертов свидетельствуют: полное закрытие трамвайного движения не было единственным возможным решением и принималось без комплексной оценки последствий для города. "Телеграф" расскажет известные детали.

Что предусматривал проект изначально

Согласно тендерной документации на разработку проекта реконструкции путепровода, проектировщик должен был предусмотреть выполнение работ без полного перекрытия движения. Речь шла о частичных ограничениях, однако конкретный механизм организации трамвайного движения во время работ четко не был прописан.

Во время презентации проекта на рабочей группе "Киевская мастерская города" проектировщица публично заявляла, что трамвайное движение планируется сохранить. Однако уже через несколько месяцев в ответе на запрос ОО "Пассажиры Киева" Киевавтодор сообщил: проектом предусмотрено полное закрытие трамваев.

Отдельную позицию относительно реконструкции путепровода возле станции метро Черниговская высказал соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Вячеслав Скрыль. В своей публикации он обращает внимание не столько на конкретные технические решения, сколько на системные проблемы подхода города к этому проекту.

По его словам, обнародованная визуализация реконструкции вызвала активную дискуссию относительно качества самого проекта и возможных альтернатив. В то же время, отмечает эксперт, в нынешних условиях эти альтернативы остаются скорее теоретическими. По его мнению, в городе фактически нет ни специалистов, которые могли бы разработать принципиально лучшее решение, ни институциональной воли заказать, согласовать и реализовать другой проект. Поэтому обсуждение "как сделать лучше" сейчас является упражнением для анализа, но не имеет практического продолжения.

Вячеслав Скрыль / Facebook-страница

Скрыль считает, что транспортный узел в районе метро Черниговская нуждается не в локальном вмешательстве, а в полном переосмыслении. Сейчас он, по его оценке, является проблемным для всех участников движения — автомобилистов, пассажиров общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов, несмотря на статус важного пересадочного хаба метро, трамвая и автобусов.

Предложенный проект, по его мнению, не решает этих проблем, а иногда даже усложняет ситуацию. Он отмечает, что новое планирование должно было быть проще и понятнее с точки зрения пользовательского опыта, а также учитывать все типы транспортного спроса, в частности транзитный, который в этом месте сохранится еще длительное время.

В то же время, учитывая отсутствие возможности комплексного переосмысления узла, эксперт считает целесообразным ограничиться минимально необходимыми работами — заменой аварийных прогонов и восстановлением опор путепровода. По его словам, вмешательство во всю развязку с масштабным расширением и перепланированием выглядит необоснованным. Он также отмечает, что во время обсуждения проекта задавал вопрос о целесообразности таких работ, однако не получил четкого объяснения от представителей Киевавтодора, тогда как Департамент транспортной инфраструктуры, по его оценке, вообще не озвучил собственной позиции.

Визуализация реконструкции

Отдельно Скрыль обращает внимание на финансовую сторону вопроса. По его оценке, расширение границ проекта, изменение конфигурации съездов и заездов, а также увеличение длины и ширины путепровода без надлежащего моделирования и обоснования неизбежно приведут к существенному росту стоимости работ. Ориентируясь на опыт реализации подобных проектов, он предполагает, что вместо ремонта аварийных элементов стоимостью 200-300 млн грн город может получить фактическую реконструкцию всей развязки примерно за 1 млрд грн, то есть с дополнительными расходами в сотни миллионов гривен.

Коммуникационный разрыв и запоздалая встреча

Учитывая значительный пассажиропоток трамвайной сети Левого берега, общественность обратилась в Департамент транспортной инфраструктуры КГГА с просьбой провести встречу. Договориться о ней удалось только через полтора месяца, при этом за время подготовки сменилось три ответственных исполнителя.

Неофициально представители департамента сообщали, что решение о полном закрытии трамвайного движения с ними не согласовывалось.

Во время подготовки к встрече активисты пообщались с главным инженером проекта реконструкции и директором "Проектного института Автострада". В ходе обсуждения технических решений в рамках действующих норм было подтверждено: сохранение трамвайного движения технически возможно.

Для этого необходимо было проложить временный обходной путь по съездам путепровода. В то же время, проектировщик отметил, что средств на это не предусмотрено, проект уже завершен и его корректировка якобы невозможна. Отдельно аргументировалось это высоким автотрафиком на Броварском проспекте — около 5 тысяч авто в час.

Впрочем, данные Центра организации дорожного движения показывают другую картину: пиковая нагрузка составляет около 3 тысяч авто и лишь в течение одного утреннего часа, а для транзитного транспорта возможно организованное объездное сообщение.

Во время встречи в Департаменте транспортной инфраструктуры детали проекта презентовал заказчик — Киевавтодор. Там объяснили, что на начальном этапе действительно рассматривалась схема поэтапного демонтажа путепровода с перемещением трамвайных путей с одной половины конструкции на другую.

От этой идеи отказались из-за аварийного состояния путепровода (пятый, худший уровень технического состояния) и рисков потери стабильности конструкции после ее разрезания. Альтернативные варианты с прокладкой обходного пути для трамваев официально не рассматривались.

Попытки общественности предоставить эскизы и технические обоснования возможности сохранения движения были отклонены. Представители департамента прямо заявили, что изменения в проект невозможны, поскольку все решения уже согласованы, а работы будут выполняться с закрытием трамвайного движения.

70 тысяч пассажиров ежедневно — и никакой оценки последствий

Киевавтодор также признал, что не проводил оценки перераспределения пассажиропотоков и социально-экономических последствий закрытия важной трамвайной линии.

В то же время представитель "Киевпастранса" предоставил данные о пассажиропотоке: через путепровод ежедневно перевозят более 70 тысяч пассажиров. По подсчетам общественных экспертов, около 50 тысяч из них приходятся именно на северную часть сети, которая будет полностью закрыта.

Вместо трамваев планируют запустить 39 автобусов. Однако из-за дефицита водителей в "Киевпастрансе" эти автобусы будут сняты с других маршрутов. Это означает не расширение транспортного предложения, а его перераспределение, что приведет к снижению провозной способности городской сети, которая и без того работает на пределе возможностей.

Полноценная замена трамваев автобусами также является технически невозможной из-за несоответствия остановок, нехватки подвижного состава и невозможности синхронизации рейсов с городской электричкой из-за постоянных пробок на улицах Бальзака и Вершигоры.

Отдельную обеспокоенность вызывает отсутствие планов ремонта самой трамвайной инфраструктуры. Департамент транспортной инфраструктуры и "Киевпастранс" не смогли дать четкого ответа относительно проекта реконструкции трамвайной линии от улицы Милославской, который был разработан и утвержден КГГА еще в 2021 году.

По состоянию на 1 декабря никаких работ по ремонту путей, платформ или контактной сети на период закрытия движения не запланировано.

Календарный план проведения работ

