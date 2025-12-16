В Укрэнерго перестали указывать количество очередей отключений света неспроста: раскрыта причина

Смотреть количество часов нужно в каждом регионе отдельно

Укрэнерго перестали указывать объем отключений света в своих ежедневных сводках. Этому есть веская причина.

Что нужно знать:

Количество очередей исчезло из сводок энергетиков

Ситуация в регионах со светом может кардинально отличатся

Укрэнерго пытается оптимизировать работу

Об этом рассказал эксперт по международным энергетическим и безопасным отношениям Михаил Гончар в комментарии ТСН.

По его словам, исчезновение количество очередей отключений связано с тем, что сейчас региональное положение со светом очень разное, а Укрэнерго — оператор объединенный энергосистемы всей Украины.

" Сейчас у нас ситуация, когда региональное положение очень разное — в зависимости от того, где вы находитесь. Ну, вы видите, какие проблемы есть на Одесщине, Полтавщине. Совсем иная ситуация, скажем, в западных регионах Украины. И мы видим, что ситуация может меняться достаточно динамично. И по Киеву так же, который является энергодефицитным. Поэтому здесь я бы сказал так, что в значительной степени то, что происходит в отдельных регионах — это уже прерогатива, связанная с оператором распределительной сети. И нужно смотреть, что, например, показывает по указанным регионам ДТЭК. Он дает эту информацию. Потому что здесь зависит больше регионального оператора, непосредственно, с которым имеет дело потребитель", — отметил он.

Было

Стало

По словам эксперта, то, что сейчас делает и Укрэнерго, и региональные операторы — это попытка оптимизировать работу в аномальных условиях для функционирования энергосистемы. В случае, когда были нанесены удары, и тем более в условиях, когда нужно готовиться и к новым возможным ударам.

