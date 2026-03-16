Томаты, перец, капуста и не только: какие овощи нужно успеть посеять на рассаду до конца марта

Начало весны — время, когда дачники и огородники активно планируют новый посевной сезон. В марте очень важно позаботиться о рассаде для будущего урожая. К концу месяца нужно успеть посеять томаты, перец, баклажаны, капусту и другие культуры.

"Телеграф" рассказывает, что нужно успеть посеять до конца марта, чтобы осенью получить хороший урожай.

Что сеять до конца марта?

Согласно посевному календарю на март, в это время еще не поздно сеять такие культуры, как помидоры, баклажаны и перцы. Также можно сеять на рассаду ранние и среднеспелые сорта белокочанной капусты. К концу месяца самое время заняться посевом на рассаду однолетних цветов.

Помидоры

В первой половине марта обычно сеют на рассаду высокорослые сорта томатов для теплиц. Однако к концу месяца также можно посеять низкорослые (детерминантные) сорта для открытого грунта.

Перцы и баклажаны

Если вы не посадили их в феврале — сейчас последний шанс. Эти культуры долго всходят и медленно растут на первых этапах. Поэтому важно успеть посеять рассаду до 20-х чисел марта, иначе урожай просто не успеет вызреть до холодов.

Посев рассады. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Белокочанная капуста

В конце марта обычно сеют ранние сорта для летнего потребления и среднеспелые сорта. Важно помнить, что рассада капусты очень капризна к теплу. В квартире ей часто слишком жарко и темно, она вытягивается. Идеальное место — застекленный балкон или прохладный подоконник, где температура составляет 15-18 °C.

Однолетние цветы

Чтобы сад и клумбы зацвели уже в начале лета, в марте пора сеять на рассаду цветы-однолетки.

Петуния — семена очень мелкие, их не присыпают землей.

Астры — в марте идеальное время посева для крепкой рассады.

Бархатцы — если хотите очень раннее цветение.

