Россия разнесет Украину "шахедами"? Как этого можно избежать

Как Украина может защититься от армад шахедов РФ?

Россия "разнесет" всю Украину дронами-камикадзе, "если мы не начнем действовать прямо сейчас". Враг наладил массовое производство "шахедов" и продолжает его расширять.

Единственный выход – быстрое наращивание производства дронов-перехватчиков и обучение военных. Об этом говорит глава Центра радиотехнологий, специалист по связи для армии Сергей (Флэш) Бескрестнов.

По словам Бескрестнова, он обычно настроен оптимистично и бьет тревогу лишь в крайних случаях. Однако, если не начать действовать немедленно, украинской инфраструктуре, производству и оборонным сооружениям грозит полное уничтожение, говорит Флеш.

"Основной акцент должен быть на массовом выпуске дронов-перехватчиков и обучении военных по всей стране их использованию. Времени у нас нет", — отмечает специалист. И добавляет, что об этом "буквально каждый день говорит Сергей Стерненко".

Об усилении массированных атак дронами говорит и военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он объясняет, что Россия постепенно отказывается от ударов ракетами и переходит к массовому применению "шахедов". Причина в нехватке ракет и сложностях с их производством.

Ранее россияне терроризировали гражданское население преимущественно ракетным вооружением — баллистическими ракетами "Искандер", Х-101 и другими модификациями. Но сейчас Москва меняет подход, говорит Коваленко.

Эксперт отмечает, что теперь оккупанты используют более дешевые средства — дроны-камикадзе — и наносят концентрированные удары по отдельным городам. Это позволяет экономить ресурсы и одновременно поддерживать постоянный террор.

Коваленко добавляет, что безопасных регионов больше нет — дроны могут прилететь в любой населенный пункт. Неважно, где именно находится человек — в Киеве, Тернополе или маленькой деревне — угроза есть везде.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему "шахеды" долетают до Киева ? Эксперт назвал главные причины.