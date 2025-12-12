Новая опасность для пожилых людей. Россияне хотят улучшить эффективность "шахедов"

Российские атаки могут стать еще опаснее

Россияне продолжают улучшать работу "шахедов" и для этого могут использовать даже дома пожилых людей и не только. Ведь оккупанты ищут варианты, где и как установить ретрансляторы для дронов на территории Украины.

Об этом рассказал эксперт по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш"). Он призвал, украинцев быть внимательнее и предупредить пожилых людей о возможной угрозе.

Что нужно знать:

Ретрансляторы используют для расширения радиосвязи между дронами и операторами

Россияне хотят устанавливать эти устройства на территории частных домов

Новая угроза касается не только "серой зоны" или оккупированных территорий

"Друзья, противник ищет варианты установки радиоретрансляторов для "Шахедов" на территории Украины", — говорится в сообщении.

По словам эксперта, чтобы воплотить этот план, оккупанты будут выбирать частные дома, где легче установить эти устройства. Вероятнее первыми под удар попадут именно пожилые люди. Поэтому украинцам следует более осмотрительно относиться к просьбам военных, ведь не исключено, что россияне или их агенты будут представляться Службой безопасности Украины или ВСУ.

Как выглядит ретранслятор для дронов

Бескрестнов отмечает: "Просьба будет заключаться в установке во дворе (доме) небольшой коробки, которую нужно подключить к розетке и, если это возможно, к Интернету".

Таким образом, россияне получат внутри Украины свои ретрансляторы, что сделает российские атаки еще опаснее.

