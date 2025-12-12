Новая опасность для пожилых людей. Россияне хотят улучшить эффективность "шахедов"
Российские атаки могут стать еще опаснее
Россияне продолжают улучшать работу "шахедов" и для этого могут использовать даже дома пожилых людей и не только. Ведь оккупанты ищут варианты, где и как установить ретрансляторы для дронов на территории Украины.
Об этом рассказал эксперт по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш"). Он призвал, украинцев быть внимательнее и предупредить пожилых людей о возможной угрозе.
Что нужно знать:
- Ретрансляторы используют для расширения радиосвязи между дронами и операторами
- Россияне хотят устанавливать эти устройства на территории частных домов
- Новая угроза касается не только "серой зоны" или оккупированных территорий
"Друзья, противник ищет варианты установки радиоретрансляторов для "Шахедов" на территории Украины", — говорится в сообщении.
По словам эксперта, чтобы воплотить этот план, оккупанты будут выбирать частные дома, где легче установить эти устройства. Вероятнее первыми под удар попадут именно пожилые люди. Поэтому украинцам следует более осмотрительно относиться к просьбам военных, ведь не исключено, что россияне или их агенты будут представляться Службой безопасности Украины или ВСУ.
Бескрестнов отмечает: "Просьба будет заключаться в установке во дворе (доме) небольшой коробки, которую нужно подключить к розетке и, если это возможно, к Интернету".
Таким образом, россияне получат внутри Украины свои ретрансляторы, что сделает российские атаки еще опаснее.
