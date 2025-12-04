2 тысячи "Шахедов" в сутки — не предел: Берлинская объяснила, что Украина может противопоставить этому

Массированные атаки — реальная угроза для Украины

Запуск двух тысяч "Шахедов" за одну ночь – не фантастика, а реальный сценарий, к которому готовится Россия. Однако эта угроза не означает безысходность для Украины. Наши технологии позволяют противодействовать даже таким массированным атакам, а каждый гражданин может стать частью системы противовоздушной обороны.

Что нужно знать:

Россия накапливает дроны для комбинированных атак

Китай помогает РФ компонентами и инженерами

Украина разработала перехватчики "Шахедов"

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказала известная украинская волонтер, основательница проекта "Victory Drones" Мария Берлинская. Подробнее читайте в материале: "Мы можем остановить Путина на наших условиях. Одна цифра и РФ пробуксует, – Мария Берлинская".

Еще в мае этого года Берлинская предупреждала, что Россия сможет запускать 1000+ "Шахедов" в сутки. Тогда это звучало как нечто нереальное, но сегодня эта цифра стала частью нашей реальности.

Волонтер пояснила, что ежедневные запуски двух тысяч дронов невозможны из-за ограничений российской военной промышленности. Однако враг может накопить беспилотники, а затем комбинированно с ракетами запустить их в одну ночь.

Накопив дроны, запуская их с ракетами, то это абсолютно реально выйти и на 2 тысячи, и на 2,5 тысячи, отметила Берлинская.

Россия самостоятельно производит "Шахеды", но основную помощь получает от Ирана и Китая. Иран продолжает поставлять готовые дроны, а Китай включился в полную мощность. Китайская помощь включает компонентную базу, готовые изделия, инженеров и инструкторов для отладки крупных производств. Целые фабрики в Китае работают на российскую военную индустрию.

Однако Украине есть чем ответить на эту угрозу. Берлинская рассказала об украинских перехватчиках "Шахедов" — успешных отечественных разработках, которые уже работают.

Кроме того, обычные граждане могут приобщиться к защите неба над своими городами. У "Victory Drones" есть специальный курс для представителей территориальной обороны, центров нацсопротивления и активных людей. После теоретической части уходит неделя практики, где участники учатся сбивать российские дроны.

Жители вашего города или села будут вас просто расцеловывать в конце месяца, когда вы им скажете, сколько дронов вы смогли сбить и защитили людей от опасности, добавила волонтер.

Берлинская подчеркнула, что речь идет не только о "Шахедах", но и о разведывательных дронах противника, которые несут угрозу для гражданского населения.

