Почему ЗРК выпускают сразу две ракеты: секрет работы ПВО

Денис Подставной
Противовоздушная оборона Новость обновлена 15 декабря 2025, 11:59
Противовоздушная оборона. Фото Коллаж "Телеграф"

Чем сложнее цель, тем выше шанс, что на её перехват будет выпущено несколько противоракет

Системы ПВО, чтобы поразить цель, чаще всего выпускают сразу две ракеты. Это дорого с экономической точки зрения, но объясняется достаточно просто.

"Телеграф" рассказывает о том, почему ЗРК делают залпы, а не одиночные пуски.

Все дело в том, что многие противоракеты имеют свою точность и характеристики. Но никогда вероятность попадания не достигает 100 процентов. Всегда есть шанс на промах, особенно когда речь идет о цели, которая явно не хочет, чтобы её сбили и всячески этому препятствует, выпуская ловушки и маневрируя. Чем сложнее цель, тем выше шанс, что на её перехват будет выпущено именно две ракеты, а не одна.

Так, например, у самой совершенной системы, которая есть на вооружении Украины — ЗРК Patriot, характеристики такие:

"Patriot" PAC-3 — вероятность поражения самолёта — 0,8-0,9, тактической ракеты — 0,6-0,8 одной ракетой в отсутствие помех.

Важно: детальнее о характеристиках Patriot можно узнать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке.

Из этих данный отчетливо видно, что всегда есть хоть и маленький, но шанс промаха. А если цель представляет повышенную опасность или ценность нивелировать эти 0,2-0,4 процента и помогает пуск двух ракет.

"Когда ракета уже в зоне поражения, ее уничтожают одной или двумя противоракетами. Как правило, выпускают две, чтобы вероятность попадания была выше", — ранее объяснял спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

