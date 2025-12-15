Почему ЗРК выпускают сразу две ракеты: секрет работы ПВО

Чем сложнее цель, тем выше шанс, что на её перехват будет выпущено несколько противоракет

Системы ПВО, чтобы поразить цель, чаще всего выпускают сразу две ракеты. Это дорого с экономической точки зрения, но объясняется достаточно просто.

"Телеграф" рассказывает о том, почему ЗРК делают залпы, а не одиночные пуски.

Все дело в том, что многие противоракеты имеют свою точность и характеристики. Но никогда вероятность попадания не достигает 100 процентов. Всегда есть шанс на промах, особенно когда речь идет о цели, которая явно не хочет, чтобы её сбили и всячески этому препятствует, выпуская ловушки и маневрируя. Чем сложнее цель, тем выше шанс, что на её перехват будет выпущено именно две ракеты, а не одна.

Так, например, у самой совершенной системы, которая есть на вооружении Украины — ЗРК Patriot, характеристики такие:

"Patriot" PAC-3 — вероятность поражения самолёта — 0,8-0,9, тактической ракеты — 0,6-0,8 одной ракетой в отсутствие помех.

Из этих данный отчетливо видно, что всегда есть хоть и маленький, но шанс промаха. А если цель представляет повышенную опасность или ценность нивелировать эти 0,2-0,4 процента и помогает пуск двух ракет.

"Когда ракета уже в зоне поражения, ее уничтожают одной или двумя противоракетами. Как правило, выпускают две, чтобы вероятность попадания была выше", — ранее объяснял спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

