Есть считанные минуты: за сколько времени разные типы ракет и дронов России долетают до Киева (инфографика)

Ракета 3М22 "Циркон" считается одной из самых опасных благодаря своей гиперзвуковой скорости

Украина ежедневно подвергается атакам со стороны России — в воздухе одновременно могут лететь дроны, крылатые и баллистические ракеты Все чаще эти удары становятся молниеносными, а время на реагирование — критически малым.

"Телеграф" получил от источников детализированные данные о подлетном времени разных типов ракет и дронов в Киев.

Баллистические ракеты — считанные минуты

Самыми быстрыми в достижении цели являются баллистические ракеты. В частности, ракета X-47M2 "Кинжал", запущенная из Липецкой области РФ, долетает до Киева за 3,2 минуты, а из оккупированного Крыма — всего за 2,4 минуты. Если же запуск осуществляется с севера Каспийского моря (2 000 км), то время полета составляет 8 минут.

Еще один опасный тип — 9М723 "Искандер-М". Из Брянска в Киев такая ракета летит 2,4 минуты, из Курской области — 3,5 минуты, а из ТОТ Крыма — 4,8 минуты.

Отметим, что даже системы противовоздушной обороны РФ, такие как С-400 с ракетами 40Н6Е, могут использоваться для ударов по наземным целям. Так, ракета, выпущенная из Брянской области, достигает Киева за 3,2 минуты, а из Курской области – за 4,9 минуты.

Инфографика "Подлетное время баллистических ракет в Киев"

Крылатые ракеты – лишь некоторые медленные

Ракета 3М22 "Циркон", вероятно, самая опасная из-за своей гиперзвуковой скорости. Она способна долететь с территории Крыма до Киева всего за 3,5 минуты, а из Курской области – за 2,7 минуты.

В то же время 3М14 "Калибр", хотя и не столь быстрая, может запускаться с чрезвычайно дальних позиций — с Каспия или Средиземного моря. Оттуда время полета – до 25 минут, из Крыма – 7-10 минут.

Крылатая ракета Х-101 (или Х-555), часто запускаемая стратегической авиацией, летит из Каспийского моря в Киев 2 часа 50 минут, а из ТОТ Крыма — 51 минута.

Крылатая ракета Р-500 (9М728/9М729), составляющая комплекс "Искандер-К", имеет меньшую скорость, однако тоже представляет серьезную угрозу. Из Брянска в Киев она долетает через 4-5 минут, из Курской области — за 6 минут, а из оккупированного Крыма — за 7-10 минут.

Ракета Х-59МК2 (или Х-69) долетает из Брянской области за 13,7 минуты, а из Курска – за 17,3 минуты.

Инфографика "Подлетное время крылатых ракет в Киев"

Дроны — медленные, но часто массовые

Отдельно следует обратить внимание на дроны-камикадзе типа Shahed-136. Они преодолевают расстояние из Брянска до Киева примерно за 2 часа, из Крыма — за 4-4,5 часа, а из Приморска — за 5 часов. Несмотря на продолжительность полета, дроны часто используются для истощения ПВО и психологического давления.

Инфографика "Подлетное время дронов в Киев"

Приведенные инфографики еще раз подчеркивают: в случае ракетного нападения с территорий, близких к Киеву, украинским ПВО и системам оповещения остается максимум несколько минут для реагирования. Особенно это касается гиперзвуковых ракет и баллистических носителей, летящих из Крыма, Брянска или Курской области.

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