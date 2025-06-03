Для спасения есть считанные минуты. За сколько "Кинжал" долетает до украинских городов (карта)

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Россияне ударили ракетой "Кинжал" по Николаеву. К счастью, обошлось без жертв, но это очень угрожающее оружие.

"Телеграф" напоминает, за сколько времени "Кинжал" может долететь до украинских городов. По данным мониторинговых каналов, 3 июня МиГ-31К (носитель "Кинжала") впервые совершил боевой вылет с авиабазы "Ахтубинск". Раньше все пуски "Кинжалов" выполнялись только с аэродрома "Саваслейка". Россия меняет тактику и определить вероятность запуска этих ракет теперь будет гораздо сложнее. Украинцев призывают не пренебрегать опасностью.

Авиабаза Ахтубинск расположена примерно в 600 км от Украины

Что известно о ракете "Кинжал"

"Кинжал" — аэробалистическая ракета, которая потенциально может нести ядерный заряд. Принята на вооружение российской армии в декабре 2017 года. Максимальная скорость ракеты – 4080 м/c или 14 688 км/ч. Может поражать цели на расстоянии до 2000 км. Эти гиперзвуковые ракеты представляют собой очень сложные цели для систем ПВО.

Традиционно российская армия использует в качестве носителя Х-47М2 "Кинжал" специально модернизированные для этого перехватчики МиГ-31. Как возможный носитель также называли дальний бомбардировщик Ту-22М.

"Кинжал" может долететь до городов Украины за считанные минуты

На инфографике показано время подлета "Кинжала" до различных украинских городов с аэродрома "Саваслейка". Авиабаза "Ахтубинск", с которой россияне совершил боевой вылет МиГ-31К для запуска "Кинжала" з июня, расположен в 600 км от Украины, в Астраханской области (на северо-восточной окраине Ахтубинска). Расстояние от Саваслейки до Украины – 660 км. Поэтому время подлета "Кинжала", учитывая его скорость, существенно не отличается.

Сколько минут летит "Кинжал" в украинские города:

Киев — 3 минуты 5 секунд

Запорожье — 3 минуты 50 секунд

Днепр — 3 минуты 20 секунд

Харьков — 3 минуты ровно

Сумы — 1 минута 30 секунд

Ровно — 5 минут 10 секунд

Львов — 6 минут 20 секунд

Ужгород — 7 минут 20 секунд

Полтава — 2 минуты 40 секунд

Херсон — 4 минуты 55 секунд

Николаев — 5 минут 20 секунд

Одесса — 5 минут 10 секунд

Винница — 3 минуты 40 секунд

Черкассы — 4 минуты 50 секунд

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал об особенностях ракеты "Кинжал". По некоторым оценкам, авиационный ракетный комплекс "Кинжал" на самом деле не является гиперзвуковым оружием, фактически представляя собой аэробалистическую ракету (баллистическую ракету воздушного базирования).